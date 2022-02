Rethen

Acryl auf Leinwand, Ölkreide-Frottagen sowie Papier- und Aquarell-Collagen erwarten die Besucher der nächsten Ausstellung beim Kunstkreis Laatzen. Die Künstlerin und Rolf-Brönstrup-Preisträgerin ist hier keine Unbekannte: Im Februar 2010 präsentierte Brigitte van Hoorn bereits ihre Werke in den Räumen an der Hildesheimer Straße 368. Im März ist sie nun mit ihrer neuen Ausstellung unter dem maritimen Titel „Land in Sicht“ zu Gast.

Los geht es am Sonntag, 6. März, ab 11 Uhr mit einer Vernissage. Dazu lädt der Kunstkreis alle Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber ein. Danach ist die Ausstellung jeweils dienstags und mittwochs von 13 bis 15 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr sowie nach Absprache zu sehen. Der Eintritt ist frei. Wer mit van Hoorn ins Gespräch kommen möchte, hat die Gelegenheit am Sonntag, 27. März. Dann steht die Künstlerin allen Interessierten ab 12 Uhr zur Verfügung. Die Ausstellung endet zwei Tage später am 29. März.

Künstlerin lernte bei Gert Selle und Klaus Beilstein

Brigitte van Hoorn wurde 1950 in Ostfriesland geboren und hat Germanistik und Kunst an der Universität Oldenburg studiert. Lehrmeister waren ihr dabei unter anderem der Kunstpädagoge und Gestaltungstheoretiker Gert Selle, der den Begriff der ästhetischen Bildung prägte, sowie der Zeichner und Maler Klaus Beilstein. Van Hoorn erlernte ein breites Spektrum an Techniken: von Holz- und Siebdruck über Radierung, Lithographie, Porträt-, Akt-, experimentelles und illustrierendes Zeichnen bis hin zu Video- und Fotografie.

Heute lebt und arbeitet sie als Kunst- und Deutschlehrerin im Primar- und Sekundarbereich in Hannover, wo sie auch eigene kunstdidaktische Werkstätten und Projekte entwickelt. Außerdem gibt van Hoorn Porträtzeichenkurse an der Volkshochschule, bietet Workshops an und ist mit Künstlerinnen und Künstlern aus Hannover vernetzt.

Von Sarah Istrefaj