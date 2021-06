Alt-Laatzen

Nun ist sie also da, die neue Veloroute auf der Hildesheimer Straße. Radfahrer haben eine eigene Spur auf der Fahrbahn, Autofahrer eine weniger. Kann das gut gehen? Muss ich mich als Autofahrer auf Staus einstellen? Ich habe es ausprobiert.

Da der Verkehr auf der Hauptverkehrsader Alt-Laatzens je nach Uhrzeit höchst unterschiedlich fließt, bin ich die Strecke an vier Tagen zu unterschiedlichen Tageszeiten abgefahren – zwischen 7.30 und 10.30 Uhr sowie zwischen 17 und 18.30 Uhr. Bei einem ausführlichen Test am Donnerstagmorgen passierte ich den gesamten, 1,4 Kilometer langen Abschnitt zwischen 7.30 und 9 Uhr gleich dreimal – in beide Richtungen.

Schräger Auftakt: Direkt vor der Tankstellenauffahrt markieren gelbe Streifen das Ende der Autofahrspur. Wer zur Tankstelle will, muss direkt dahinter im 90-Grad-Winkel abbiegen. Quelle: Johannes Dorndorf

Die erste der Testfahrten am Donnerstag startet um 7.30 Uhr an der Q1-Tankstelle kurz hinter der Stadtgrenze. Dort gibt es ein erstes Kuriosum: Direkt vor der Tankstellenzufahrt beginnt die Veloroute – theoretisch müsste man als Autofahrer die schraffierten Linien passieren und dann erst scharf rechts auf die Tankstelle abbiegen. Daran hält sich verständlicherweise niemand, hier müsste die Markierung früher beginnen.

An der Neuen Straße ist es eng

Insgesamt hält sich das Fahrzeugaufkommen in Grenzen, trotz des Berufsverkehrs. An keiner der Ampeln muss ich wegen anderer Autos länger stehen, meist sind es nur je zwei bis vier Autos, im Höchstfall neun an diesem Vormittag. Die meisten Radfahrer, die ich überhole, fahren auf der Mitte der Veloroute oder ganz rechts – auf jeden Fall mit genug Abstand, um sich nicht ins Gehege zu kommen. Etwas mulmig wird mir allerdings vor der Ampelkreuzung an der Einmündung Neue Straße: Meine Fahrspur und die für Linksabbieger daneben sind reichlich schmal, das Gleiche gilt für die Radspur daneben. Glücklicherweise steht links neben mir nur ein Pkw, sodass es gerade so passt.

An der Neuen Straße wird es eng: Die beiden Autofahrspuren und die Fahrradspur haben jeweils nur noch die zugelassenen Mindestmaße. Quelle: Astrid Köhler

Unglücklich finden viele auch die Schrägparkplätze in der kleinen Geschäftszeile am Renncenter Hannover zwischen Neuer Straße und Eichstraße. Ich parke vorwärts ein und taste mich rückwärts vor. Tatsächlich ist die Sicht eingeschränkt – glücklicherweise ist heute die Parkbox hinter den beiden Baumscheiben dort nicht belegt, sodass ich die Radfahrer hinter mir früh erkenne. Das kann bei Unachtsamkeit gefährlich werden – allerdings gab es das Problem vorher auch mit dem Autoverkehr.

Staus kann ich bislang nicht beobachten

Auch auf der Rückfahrt in Richtung Hannover gibt es keine Probleme, das gilt ebenso für die zweite und dritte Runde an diesem Morgen – mit einer Ausnahme: Auf der Münchener Straße fehlt jetzt eine der Abbiegespuren auf die Hildesheimer Straße. Gegen 9 Uhr stehen dort tatsächlich so viele Autos, dass die Warteschlange über die Aus- und Zufahrt des Netto-Parkplatzes hinausgeht. Die Länge der Ampelphase reicht allerdings auch hier aus, alle kommen in einem Rutsch durch – zumindest diesmal.

An der Münchener Straße bildet sich eine längere Schlange, weil eine Abbiegespur fehlt. Quelle: Johannes Dorndorf

Als Zwischenfazit nach einer Woche Veloroute lässt sich festhalten: Staus auf der Hildesheimer Straße konnte ich bei keiner einzigen Fahrt beobachten. In nur einem Fall gab es eine Situation auf Höhe der Kronsbergstraße, bei der nicht alle Autos in einer Ampelphase über die Kreuzung gelangten. Das mag daran liegen, dass noch immer viele im Homeoffice arbeiten, andere vielleicht wegen des guten Wetters mehr Fahrrad fahren und Messen derzeit ohnehin ausfallen. Vielleicht haben aber auch die geänderten Ampelschaltungen den gewünschten Effekt.

Von Johannes Dorndorf