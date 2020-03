Laatzen-Mitte

Dass Autofahrer in Laatzen auf das Gleisbett der Stadtbahnschienen geraten, ist nicht wirklich ungewöhnlich – an dieser Stelle und mit dieser Vehemenz allerdings schon: Eine Strecke von 50 Metern legte ein junger Autofahrer in der Nacht zu Freitag auf dem Schotterbett zurück. Zuvor wollte er nach Feuerwehrangaben von der Karlsruher Straße auf die Erich-Panitz-Straße in Richtung Stadtmitte abbiegen.

Die herbeigerufene Feuerwehr konnte mit eigenem Gerät nicht weiterhelfen, da Schäden an der Signaltechnik nicht ausgeschlossen werden konnten. Daraufhin wurde der Kleinwagen mit einem Kran geborgen. Der Stadtbahnverkehr ruhte während der Räumungsarbeiten.

Die Laatzener Feuerwehr war in den vergangenen Tagen auch mehrfach wegen Rauchalarmen im Einsatz. Freitagmittag wurde die Brandmeldeanlage der Albert-Einstein-Schule durch Drücken eines Handdruckmelders ausgelöst, ohne dass es ein Feuer gab. Am Sonnabend um 7.38 Uhr folgte ein weiterer Alarm in den Laatzen-Arkaden. In einem Bioladen entwich beim Öffnen eines Ofens Dampf nach oben, sodass die Melder auslösten.

Von Johannes Dorndorf