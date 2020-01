Gleidingen

Bei dem Versuch, eine an einer Gleidinger Haltestelle wartende Stadtbahn zu überholen, ist eine 81-jährige Autofahrerin aus Hildesheim am Sonntagmittag mit ihrem Wagen frontal in eine entgegenkommende Bahn der Linie 1 geprallt. Der Beifahrer, ihr 79-jähriger Ehemann, kam verletzt in eine Klinik.

Nach Informationen der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 11.20 Uhr auf der Hildesheimer Straße. Die Seniorin war in Richtung Hannover unterwegs und wollte auf Höhe der Haltestelle Thorstraße offenbar nicht wie vorgeschrieben hinter der kurzzeitig stehenden Stadtbahn warten. Stattdessen setzte sie zum Überholen an und sah zu spät die entgegenkommende, in Richtung Sarstedt fahrende Stadtbahn. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung des Stadtbahnfahrers habe ein Frontalzusammenstoß nicht verhindert werden können, teilte der stellvertretende Ortsbrandmeister André Oestreich mit.

Ehepaar kann sich aus eigener Kraft befreien

Das Ehepaar habe sich aus eigener Kraft aus dem in der Front demolierten Golf befreien können, so Oestreich weiter. Da der Beifahrer aber über Schmerzen in der Brust klagte, kam er mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Die gleichfalls alarmierte Ortsfeuerwehr Gleidingen streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab und klemmte die Fahrzeugbatterie ab.

Zur Galerie Beim Frontalzusammenstoß eines VW Golf mit einer Stadtbahn nördlich der Haltestelle Thorstraße ist der 79-jähriger Beifahrer im Auto verletzt worden.

Die Straßenbahn war so stark beschädigt, dass sie zum Betriebshof fahren und ausgetauscht werden musste. Die Üstra setzte für einige Zeit Ersatzbusse für die Linie 1 ein. Während der Aufräumarbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. „Gegen 13 Uhr war der Einsatz so weit abgearbeitet und das beschädigte Fahrzeug abtransportiert, dass die Straße wieder freigegeben werden konnte“, sagte Oestreich. Wie groß der Schaden ist, war am Sonntag noch nicht bekannt.

Von Astrid Köhler