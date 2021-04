Rethen

Als wäre es nicht schon fahrlässig genug, sich betrunken ans Steuer eines Autos zu setzen und auch noch einen Beifahrer mitzunehmen: Ein 41-jähriger Laatzener hat am späten Freitagabend mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 443 einen Unfall verursacht. Doch statt diesen zu melden, stellte er seinen Opel Kombi unbeleuchtet mitten in der Abfahrt Rethen ab und versuchte, mit seinem verletzten 21-jährigen Begleiter zu Fuß zu fliehen.

Bei der Polizei ging der Hinweis auf den unbeleuchteten Wagen auf der B 443 in Fahrtrichtung Pattensen um kurz vor 22 Uhr ein, wenige Minuten vor Beginn der nächtlichen Ausgangssperre in der Region Hannover. Als die Beamten wenig später bei der Ausfahrt Rethen eintrafen, fanden sie den unbeleuchtete Opel, der an der linken Seite beschädigt war.

Der Spurenlage nach sei der Wagen vermutlich von der Straße abgekommen und hatte dort einen Baum gestreift, hieß es am Sonnabend auf Nachfrage im Kommissariat. Von dem Fahrer fehlte zunächst jede Spur.

Polizei fasst Fahrer und Begleiter

Der Mann wurde aber bereits wenige Minuten später in der Nähe der Unfallstelle aufgegriffen – deutlich alkoholisiert, wie die Beamten feststellten. Sein Begleiter, ein 21-Jähriger aus Langenhagen, war so stark verletzt, dass er in eine Klinik gebracht werden musste.

Die Polizei ordnete bei dem Laatzener eine Blutentnahme an und leitete ein Verfahren wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn ein. Zum Grad der Alkoholisierung und der Schadenshöhe lagen am Wochenende noch keine näheren Angaben vor. Auch die Ermittlungen zum genauen Unfallverlauf dauern noch an.

Von Astrid Köhler