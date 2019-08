Grasdorf

Allen Straßenlampen und Hinweisschildern zum Trotz geraten in Laatzen immer wieder Autofahrer in das Gleisbett der Üstra. So auch am Sonnabendabend, als ein Hannoveraner mit seinem VW Lupo versehentlich in Grasdorf auf Höhe der Würzburger Straße auf die Schienen geriet, stecken blieb und so zeitweise den Verkehr der Linie 2 blockierte. Verletzt wurde niemand.

Der Mann habe von der Grasdorfer Straße Langer Brink in Richtung Hannover fahren wollen, berichtete der Laatzener Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Tatsächlich bog der Rentner an der Kreuzung auch nach links ab, allerdings verpasste er dort die richtige Fahrspur östlich der Stadtbahngleise und fuhr stattdessen in verkehrte Richtung auf die zweispurige Straße gen Rethen. Als der Lupo-Fahrer seinen Fehler bemerkte und den Wagen nach rechts zog, platzierte er diesen ungewollt auf den Schienen: auf Höhe der Würzburger Straße.

Autoreifen sind zwischen Schienen verkeilt

Leider habe der Kleinwagen schnell aufgesetzt, und die Räder seien zwischen den vier Schienen verkeilt worden, beschrieb Senft die Situation. Die um kurz vor 22 Uhr alarmierten Einsatzkräfte aus Laatzen, die mit dem Rüstwagen und drei Helfern zur Unfallstelle kamen, hatten keine Möglichkeit, den Wagen ohne womöglich größere Schäden herauszuziehen.

Abschleppunternehmer zieht VW aus Gleisbett

So musste ein Abschleppunternehmer gerufen werden. Bis dieser vor Ort und der Wagen geborgen war, stand eine Stadtbahn der Linie 2 in Richtung Alte Heide auf Höhe des Restaurants Inos in Warteposition.

Von Astrid Köhler