Rethen

Ein offenbar ortsunkundiger Autofahrer aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont ist am Donnerstagabend in Rethen mit seinem Auto in das Gleisbett der Üstra geraten. Auf Höhe der Peiner Straße und Zentralstraße geriet der Mann in Richtung Sarstedt auf die Schienen der Linie 1. Von 18.50 Uhr an war der Weg für die Stadtbahnen in beide Richtungen blockiert. Verletzt wurde niemand.

Wie Feuerwehrsprecher Gerald Senft weiter mitteilte, hatte der Fahrer noch versuchte, seinen VW Touran selbst aus dem Gleisbereich mit viel Schotter zu bekommen, was aber misslang. Vielmehr setzte der Wagen auf und fuhr sich fest. Um 19 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Rethen alarmiert. Nach genauer Untersuchung des blauen Van – die Einsatzkräfte schauten liegend mit Scheinwerfern unter das Fahrzeug – stellten die Helfer fest, dass sie den Wagen nicht wie oft möglich mit einer Seilwinde herausziehen konnten. Daher wurde ein Abschleppunternehmen mit kleinem Kran angefordert, der das Auto aus dem Gleisbett hob.

Von beiden Richtungen standen Bahnen der Linie 1 mit Warnblinklicht an der Unfallstelle. Die Üstra setzte zwischenzeitlich einen Busersatzverkehr ein, bis die Unfallstelle gegen 20.20 Uhr wieder frei war.

Von Astrid Köhler