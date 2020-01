Laatzen-Mitte

Schwere Verletzungen hat sich ein 88-jähriger Laatzener am Donnerstagabend an der Robert-Koch-Straße in Laatzen-Mitte zugezogen. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann auf Höhe des Parkplatzes an den Laatzen-Arkaden von einem Auto erfasst.

Der Mann war gegen 17.50 Uhr zu Fuß auf dem rechten Fußweg in Richtung Wohnscheibe unterwegs. Zeitgleich wollte eine 49-jährige Pattenserin mit ihrem VW Tiguan den Parkplatz verlassen und nach links in die Robert-Koch-Straße einbiegen. Dabei sah sie den aus ihrer Sicht von links kommenden Fußgänger zu spät. Der 88-Jährige stürzte zu Boden.

Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach Polizeiangaben gibt es keine Hinweise darauf, dass die Autofahrerin zu schnell unterwegs war. Die Verletzungen seien nach bisherigen Erkenntnissen durch den Sturz bedingt, Lebensgefahr bestehe nicht.

Von Johannes Dorndorf