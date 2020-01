Rethen

Es muss geklirrt haben, als die Täter die Dreiecksfenster von zwei BMW in Rethen einschlugen, um Navigationsgeräte, Steuerungsmodul sowie Lenkrad und Airbag auszubauen. Bei einem dritten dort abgestellten BMW kamen die Autoteildiebe in der Nacht zu Sonntag offenbar weniger mit Gewalt als mit technischer Finesse ins Fahrzeuginnere: indem sie die Keyless-Go-Technik austricksten. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei allein bei diesen Fällen auf rund 8000 Euro. Dabei sind am Montagmorgen noch zwei weitere Schadensmeldungen eingegangen. Insgesamt wurden am Wochenende fünf Fahrzeuge in Laatzen geplündert.

„Es ist die erste Serie von Autoteile-Diebstahl in diesem Jahr“, erklärt Stefan Schwarzbard, der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Laatzener Kommissariat. Der erste BMW, Modell i3, stand in der Bremer Straße, ein zweiter vom Modell 530d an der Tilsiter Straße. Bei beiden Fahrzeugen schlugen die Diebe das Dreieckfenster der Beifahrerseite ein und bauten die fest installierten Navigationssystem sowie ein Steuerungsmodul und Bedienteil ab.

Keyless-Go-Technik ausgetrickst

Zudem griffen die Kriminellen bei einem an der Pattenser Straße abgestellten BMW zu. Das Fahrzeug vom Modell M240i ist mit der bequemen aber auch diebstahlanfälligen Keyless-Go-Technik ausgestattet. Der Besitzer hatte den Autoschlüssel offenbar nicht entsprechend vor dem Abfangen von Daten geschützt, sodass die Diebe den Wagen mit entsprechendem technischen Gerät einfach öffnen konnten, ohne Gewalt anwenden zu müssen. „Beschädigungen an diesem Fahrzeug wurden nicht festgestellt“, so die Polizei. In dem Auto fehlten schließlich Lenkrad und Airbag.

Die Polizei in Laatzen hofft auf Zeugenhinweise und ist erreichbar unter Telefon (0511) 109 4315.

Von Astrid Köhler