Gleidingen

Ein Autokran ist am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 6 bei Gleidingen in einen Straßengraben gerutscht. Der Bergungsarbeiten dauern an, der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Von 17 bis 21 Uhr soll die B6 in Richtung Süden nach Polizeiangaben voll gesperrt werden.

Verkehr läuft zunächst über linke Fahrspur

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war der Kranwagenfahrer gegen 13.50 Uhr auf der B6 in Richtung Süden unterwegs, als er kurz vor der Abzweigung nach Gleidingen und Ingeln-Oesselse auf den Grünstreifen rutschte. Das schwere Gefährt geriet daraufhin so in Schräglage, dass der Fahrer es nicht mehr zurück auf die Fahrbahn lenken konnte. Ein Begleitfahrzeug sicherte die Gefahrenstelle ab, sodass der nachfolgende Verkehr die Stelle auf der linken Fahrspur gefahrlos passieren konnte.

Der angeforderte Abschleppdienst konnte den Kran nicht aus der Schräglage befreien. Quelle: Torsten Lippelt

Der zunächst angeforderte Abschleppdienst sah sich mit den vorhandenen Mitteln zunächst außerstande, den Kranwagen aus der Schräglage zu befreien. Laut Polizei soll gegen 17 Uhr damit begonnen werden, das Fahrzeug mit zwei Berge-Autokränen herauszuziehen. Die Bundesstraße wird im Abschnitt zwischen B443 und der Oesselser Straße (Gleidingen) voraussichtlich bis 21 Uhr in Richtung Süden vollgesperrt. In der Gegenrichtung soll vorsichtshalber ebenfalls eine Fahrspur gesperrt werden.

Polizei schließt Alkohol als Ursache aus

Der Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass der Autokran wegen seiner Überbreite leicht abrutsche, wenn er auf lockeren Grund wie dem Grünstreifen am Rande der B6 gerate. Eine Ablenkung durch andere Fahrzeuge oder etwa durch ein Mobiltelefon habe es nicht gegeben. Auch Alkohol schloss die Polizei als Ursache aus. Vor Ort war auch die Straßenmeisterei Sarstedt. Größere Schäden am Fahrzeug sind bislang nicht bekannt, der Flurschaden ist augenscheinlich ebenfalls gering.

Von Johannes Dorndorf