Zwei Autofahrer sind am Dienstagvormittag um 9.35 Uhr an der Abfahrt vom Messeschnellweg an der Kronsbergkreuzung zusammengestoßen. Ein 53-jähriger Hildesheimer kam mit seinem Toyota vom Messeschnellweg aus Richtung Hannover und fuhr an der Anschlussstelle Laatzen ab. An der Ampel zur Kronsbergstraße wollte er anschließend nach links abbiegen. Dabei stieß er mit einem 29-jährigen Audifahrer aus Hannover zusammen, der aus Richtung Gutenbergstraße kommend an der Kreuzung geradeaus weiter in Richtung Expogelände fahren wollte.

Laut Polizei haben beide Autofahrer angegeben, an der Ampel grünes Licht gehabt zu haben. Dabei hatten die Fahrer Glück. Die beiden Männer blieben bei dem Unfall unverletzt. Ihre Fahrzeuge hingegen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt rund 20.000 Euro.

Die Unfallstelle war bis 11.40 Uhr großflächig gesperrt. Der Verkehr wurde daran vorbeigeleitet, sodass es zu leichten Behinderungen kam. Da bei dem Unfall größere Mengen an Betriebsstoffen auf die Fahrbahn gelaufen waren, streuten acht Einsatzkräfte der Laatzener Ortsfeuerwehr den Bereich mit vier großen Säcken ab.

Von Stephanie Zerm