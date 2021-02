Rethen

Die nächtlichen Minusgrade in Norddeutschland haben am Freitagmorgen offenbar auch der Ampelanlage an der Einmündung der Koldinger Straße auf die B 443 zugesetzt. Wer von Rethen aus auffahren wollte, hatte ein Dauer-Rotlicht vor sich – und dies, obwohl die Ampel auf der Bundesstraße selbst störungsfrei lief. Zwei Polizisten regelten den Verkehr von 9 bis 10.20 Uhr per Handzeichen so, dass sich Autofahrer aus Rethen auf die Bundesstraße einfädeln konnten. Die zuständige Straßenmeisterei Sarstedt sorgte nach einem Anruf mit Hilfe eines Technikers vor Ort dann dafür, dass alles wieder funktionierte.

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb von 14 Tagen, dass die Ampelanlage diese Auffälligkeit zeigte. Bereits am 31. Januar waren zwei Laatzener Polizeibeamte für etwa eineinhalb Stunden ebenfalls mit dem Regeln des Verkehrs per Hand beschäftigt. Damals war es laut Polizeiaussagen ein Relais, das aufgrund der Kälte im Schaltkasten der Ampelanlage ausgefallen war. Um dem vorzubeugen, verfügen einige Ampelanlagen über beheizte Module – diese jedoch nicht. Ob auch diesmal die extremen Minusgrade der Grund waren, stand am Freitag noch nicht fest.

Von Torsten Lippelt