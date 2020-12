Grasdorf

Mit gezielten Scherenschnitten und grobem Salz kann aus einem Rohling für Laugengebäck ein richtiger Laugenigel werden. Viele Tausend davon hat das Bäckermeisterpaar Cord und Andrea Buck im Oktober und November in seinen acht Filialen verkauft, wobei jeweils 20 Cent für einen guten Zweck bestimmt waren: das Igelzentrum Niedersachsen in Grasdorf. Am Freitag nun hat das Bäckerpaar dem dazugehörigen Verein Aktion Tier einen Scheck über 1800 Euro überreicht.

Die Spende werde für die Innenaustattung des in Grasdorf neu geschaffenen Tierarztraumes verwendet, erklärte John F. Pyka von der Aktion Tier. Zu den benötigten Materialien gehört unter anderem ein spezielles Narkosegerät. Dies ist zwar in der Anschaffung mit rund 4500 Euro teuer, spart in der Folge aber zeit- und kostenaufwändige Transporte zu Behandlungsorten wie der Wildauffangstation Sachsenhagen oder der Tierärztlichen Hochschule.

Igel muss nach Unfall mit Rasentrimmer operiert werden

Zwar könne die vom Verein seit April fest angestellte Tierärztin Karolin Schütte ein Leihgerät aus Sachsenhagen nutzen, so Pyka, doch in absehbarer Zeit müsse das Narkosegerät zurückgegeben werden. „Wir wollen daher selbst ein Narkosegerät kaufen.“ Erst am Sonntag wurde dieses erneut benötigt, um einen Igel zu operieren, der beim Einsatz eines Rasentrimmers schwer verletzt wurde.

Das Igelzentrum Niedersachsen, Am Südtor 11 in Grasdorf, ist eine von dem Verein Aktion Tier – Menschen für Tiere betriebene Einrichtung für in Not geratene Igel. Neben der Igelstation besteht diese aus einem Winterschlafkeller, einem kleinen Schaugarten sowie einem Schulungs- und Informationsraum.

Von Astrid Köhler