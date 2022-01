Rethen

Fünf Millionen Kinder drohten laut Unicef im vergangenen Jahr weltweit zu verhungern. Barbara Schmittenbecher-Greie möchte dazu beitragen, dass sich daran etwas ändert. Die 81-Jährige engagiert sich deshalb seit mehr als 20 Jahren beim Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. „Mir waren Kinder immer schon wichtig, daher hat es sich angeboten, dass ich bei Unicef einsteige“, sagt die ehemalige Schulleiterin der Grundschule Breite Straße in Sehnde. Direkt nach ihrer Pensionierung im Jahr 2000 sei sie daher bei Unicef Mitglied geworden.

„Das Kinderhilfswerk tut sehr viel dafür, dass Kinder weltweit zur Schule gehen könne“, lobt die Rethenerin, die Ende vergangenen Jahres die Arbeit des Kinderhilfswerks bei der AWO in Rethen vorgestellt hat. Ein weiteres Argument für sie sei es gewesen, dass Unicef die Bevölkerung in armen Ländern nicht dauerhaft unterstützen wolle, sondern Hilfe zur Selbsthilfe leiste. „Außerdem muss es in dem Land auch die Bereitschaft zur Mithilfe geben.“

Erdnusspaste gegen das Verhungern

Um über die Arbeit von Unicef zu informieren, hat Schmittenbecher-Greie viele Jahre lang Schulen besucht. Dort hat sie die Jungen und Mädchen über die Arbeit der Organisation aufgeklärt. Mittlerweile hat sie dies jedoch Jüngeren überlassen. Dennoch gibt es für die Pensionärin noch viele Möglichkeiten, sich aktiv für das Kinderhilfswerk zu engagieren. Denn die möglichen Aktivitäten umfassen weitaus mehr als den jährlichen Postkartenverkauf vor Weihnachten – obwohl die Rethenerin dies auch seit 20 Jahren regelmäßig tut. Und sie weiß, warum. „Für 41 Euro kann ein lebensbedrohlich mangelernährtes Kind mit einer Erdnusspaste, die aus Erdnüssen, Öl, Zucker, Milchpulver, Vitaminen und wichtigen Mineralstoffen besteht, therapiert und damit gerettet werden“, sagt Schmittenbecher-Greie. Daher zähle jeder Euro, den Unicef einnehme.

Da es in Laatzen keinen Unicef-Verband gibt, engagiert sich die Rethenerin in der Arbeitsgruppe Hannover. „Dort sind wir etwa 30 Ehrenamtliche“, sagt Schmittenbecher-Greie, die auch in der Immanuel-Kantorei singt und Buchbindearbeiten macht, die sie regelmäßig ausstellt. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe betreiben unter anderem den Unicef-Laden an der hannoverschen Brüderstraße, kümmern sich um anfallende Büroarbeit, beantworten E-Mails und Telefonate. Schmittenbecher-Greie ist jedoch am liebsten in der Projektplanung aktiv. „Da kann man sich auspowern und sich danach wieder erholen“, sagt die 81-Jährige.

Arbeitsgruppe sucht weitere Helfer

Eines der Projekte, an das sie sich am liebsten erinnert, ist ein Benefizkonzert mit Laatzener Grundschulen, das sie 2005 ins Leben gerufen hat. „Dabei haben wir rund 1000 Euro gesammelt“, berichtet sie. Das Kinderhilfswerk, das die Vereinten Nationen 1946 gegründet haben, um Kindern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zu helfen, finanziert sich ausschließlich aus solchen freiwilligen Beiträgen.

Über weitere ehrenamtliche Helfer würde sich Schmittenbecher-Greie sehr freuen. Wer Interesse hat, kann sich bei der Arbeitsgruppe Hannover telefonisch unter (0511) 131440 oder per E-Mail an info@hannover.unicef.de melden.

Von Stephanie Zerm