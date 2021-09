Laatzen-Mitte

Eigentlich sollte der Marktplatz in Laatzen im kommenden Jahr mit dem Nachbarschaftshaus seinen dritten noch fehlenden Kubus bekommen. Doch der Baustart verschiebt sich um mindestes sechs Monate. Grund: Niemand hat sich auf die Ausschreibung des Millionenprojektes hin gemeldet.

„Leider ist kein Angebot eingegangen und es hat sich niemand in der Baubranche dafür interessiert, obwohl wir bundesweit ausgeschrieben haben“, sagte Stadtrat Axel Grüning am Montagabend im Stadtentwicklungsausschuss. Die Stadt werde nun Firmen direkt anschreiben und fragen, ob sie das zuletzt mit 3,9 Millionen Euro veranschlagte Projekt in Laatzen umsetzen wollen.

Weil sich mit dem verzögerten Baustart auch die Fertigstellung verschiebt, wird ein neuer Förderbescheid für Mittel aus dem Integrationsfonds nötig. Zuletzt hieß es, die Zuschüsse über 600.000 Euro flössen nur, wenn das Nachbarschaftshaus auch 2022 fertig gestellt werde. Angesichts der fehlenden Angebote sei der Stadt bereits signalisiert worden, dass es einen neuen Förderbescheid geben werde und eine Verlängerung möglich sei. „Den neuen Förderbescheid haben wir aber noch nicht“, sagt Grüning.

Geplant ist ein zweigeschossiges Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von 800 Quadratmetern, jeweils 400 Quadratmeter pro Etage. Genutzt werden soll das Nachbarschaftshaus, dem Namen entsprechend, vor allem von den Menschen aus der direkten Umgebung des Marktplatzes. Dort wohnen viele Zuwandererfamilien. Zudem will das Kinder- und Jugendbüro dort eine Offene-Tür-Arbeit für junge Laatzener anbieten.

Von Astrid Köhler