Laatzen-Mitte

An der Otto-Hahn-Straße und der Senefelderstraße kommt es ab Montag, 16. März, zu Verkehrseinschränkungen. Die Otto-Hahn-Straße wird dann zur Würzburger Straße hin gesperrt, sodass Anwohner nur noch über den Kreisel an der Gutenbergstraße dorthin gelangen. Die Stadt lässt an der Einmündung Würzburger Straße sogenannte Berliner Kissen aufbringen: Mit der Aufpflasterung auf Höhe des Thomaskindergartens soll die Geschwindigkeit in der Tempo-30-Zone vermindert werden. Die Stadt setzt damit einen entsprechenden Ortsratsbeschluss um. Die Kosten werden auf 15.000 Euro geschätzt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 27. März.

Am gleichen Tag beginnen die Bauarbeiten am Gehweg, der die Erich-Panitz-Straße auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Park der Sinne mit der Gutenbergstraße verbindet. Wie berichtet, soll die Verbindung barrierefrei werden. Während der Arbeiten wird der Weg voll gesperrt. Außerdem sperren die Baufirmen die Gehwege entlang der Senefelderstraße beidseitig im Wechsel und engen den Fußweg an der Erich-Panitz-Straße ein. Wie die Stadt weiter mitteilt, dauern die Arbeiten voraussichtlich bis um 29. Mai. Die Kosten betragen 100.000 Euro.

Von Johannes Dorndorf