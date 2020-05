Grasdorf

Es geht voran auf der Baustelle für den Wohnpark Grasdorf mit Tagespflege am Rethener Kirchweg 6. Seitdem die Hahne Wohnungsverwaltung aus Garbsen die ehemalige Hofstelle direkt neben dem Seniorenpflegeheim Leinetal im Herbst für den Bau von 57 Mietwohnungen hat vorbereitet lassen, ist viel passiert. Der dreiteilige und U-förmig angeordnete Gebäuderiegel am Rande Grasdorfs wächst in die Höhe. Vergangene Woche wurde die Decke zur Tiefgarage verschlossen. Ab dem Jahresende könnte das erste Gebäude, bis Herbst 2021 das komplette Bauprojekt fertiggestellt sein.

Für die Gebäuderiegel gibt es eine gemeinsame Tiefgarage, sodass künftig jeder Gebäudeteil per Fahrstuhl erreichbar ist. „Alle Wohnungen sind barrierefrei und richten sich insbesondere an Senioren“, sagt Peter Hahne von der Hahne Holding aus Garbsen. Dies schließe jüngere Bewohnern freilich nicht aus. „Wir versuchen, eine gesunde soziale Durchmischung der Bewohnerstruktur zu erreichen.“

Am Rethener Kirchweg 6 erreichtet die Hahne Wohnungsverwaltung 57 seniorengerechte Wohnungen.

Die meisten der neuen Mietwohnungen sind zwischen 50 und 80 Quadratmetern groß. Doch es gibt Ausnahmen. „Ein oder zwei Wohnungen werden etwas größer ausfallen“, so der Unternehmer. Die Vorgabe der Stadt Laatzen, wonach bei Neubauten 25 Prozent Sozialwohnungen errichtet werden müssen, habe die Hahne Holding berücksichtigt. Alle Einheiten sollen entweder mit einem Balkon oder einer Terrasse ausgestattet werden. Im Innenhof werde es zusätzliche Parkplätze geben.

Penthousewohnung finanziert günstige Wohnungen mit

Der genaue Mietpreis stünde noch nicht endgültig fest. Die günstigsten Wohnungen beginnen aber voraussichtlich wie geplant weiterhin bei 6,50 bis 8,50 Euro pro Quadratmeter. „Wir haben zugesagt, dass wir einen Teil als bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen“, betont Hahne. „Eine Penthousewohnung werde ich aber nicht für 8,50 Euro vermieten können.“ Im Zuge einer Mischkalkulation finanziere eine Penthousewohnung somit die günstigeren Mietwohnungen mit. Angesichts der vielfältigen Auflagen sei die wirtschaftliche Planung eine Herausforderung.

Klar ist auch: Im Wohnpark Rethen wird es keine Eigentumswohnung geben. „Das Haus bleibt in unserem Eigentum und wird auch nicht an einen Fonds verkauft“, verspricht Hahne, der nicht nur Familienunternehmer, Dachdeckermeister und Sachverständiger, sondern auch Kommunalpolitiker ist. Für die CDU sitzt er im Rat der Stadt Garbsen. Zudem ist Peter Hahne Ortsbürgermeister für 10.000 Einwohner in Horst, Meyenfeld, Schloß Ricklingen und Frielingen.

Beginn der Vermarktung steht noch aus

Seit der ersten öffentlichen Präsentation der Pläne im Januar 2017 im Ortsrat Laatzen hatte das Bauprojekt allgemeines Interesse und viel Zustimmung ausgelöst. Die Anordnung der Gebäude und Klinikerfarben – hell statt dunkel – gehörten zu den wenigen Änderungen.

Ein konkreter Termin für den Beginn der Vermarktung stehe noch nicht fest, sagt Hahne. „Wir haben aber jetzt schon Anfragen von Interessenten aus Grasdorf und der Umgebung.“ Diese würden angeschrieben, sobald die Vermarktung beginne. Hahne geht davon aus, dass das nördlich gelegene Haus 1 bereits zum Jahreswechsel und die übrigen beiden Gebäudeteile bis Sommer oder Herbst 2021 fertiggestellt und bezugsfertig sein werden.

Die Tagespflege wird im Erdgeschoss des Hauses 2, parallel zum Rethener Kirchweg, errichtet. Betrieben wird es ebenfalls von Familienunternehmen selbst, der Hahne Tagespflege – planmäßig ab dem kommenden Jahr.

Von Daniel Junker und Astrid Köhler