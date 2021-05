Laatzen-Mitte

Die Stadt Laatzen will in Kürze mit dem Bau einer neuen Kindertagesstätte an der Würzburger Straße beginnen. Das Gebäude soll nach Angaben der Stadtverwaltung ab Mitte Juni auf dem Abenteuerspielplatz entstehen und Ende 2022 fertiggestellt werden. Die Eröffnung ist für Anfang 2023 geplant. Bürgermeister Jürgen Köhne und Detlef Meyer vom Rethener Bauunternehmen Reinhold Burghardt unterzeichneten jetzt den Generalunternehmervertrag im Rathaus. Im gleichen Zuge stellten Meyer und sein Kollege Andreas Heinecke gemeinsam mit der städtischen Architektin Doris Heinrich das Projekt vor.

Betreuungsplätze für 105 Kinder

Die Einrichtung bietet Platz für bis zu 105 Kinder, die in zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen betreut werden. Der pädagogische Schwerpunkt liegt bei Bewegung und Sprache. „Die Kita entsteht im Tal des Abenteuerspielplatzes und ist barrierefrei“, sagte Heinrich. „Mit einer großen und offenen Halle, Mensa, Kochküche und einem Elterntreff mit eigener Küchenzeile nehmen wir das pädagogische Konzept und den Bedarf an Bewegung, Ernährung und Sprache auf. Auch Bewegung ist sprachbildend.“

Um den dort hohen Anforderungen an Schall- und Wärmeschutz gerecht zu werden, soll die Ausführung in Massiv- und Passivhausbauweise erfolgen. „Der Baukörper schirmt den Lärm vom Schnellweg zu den Aufenthaltsflächen ab“, sagte Heinrich. „Eine große Terrasse und das Außengelände mit Bewegungsparcours liegen der Sonne zugewandt.“ Das Haus ist in einer Art V-Form gestaltet. Die nördlichen und westlichen, zum Schnellweg und zur Würzburger Straße gelegenen Gebäudeteile werden zweigeschossig gebaut. Zum südlich gelegenen Außengelände, das in Richtung der Grundschule Pestalozzistraße ausgerichtet ist, wird das Haus eingeschossig. Etwa zwei Drittel des rund 3500 Quadratmeter großen Grundstücks sind als Außenspielfläche vorgesehen.

Zur Galerie Die Entwürfe für die neue Kita Würzburger Straße in Laatzen-Mitte sehen ein bis zu zweigeschossiges Gebäude vor, das im Tal des Abenteuerspielplatzes in Laatzen-Mitte gebaut werden soll.

Der Bauweise des Hauses orientiert sich am Rethener Familienzentrum, das die Stadt ebenfalls in Eigenregie geplant hatte. Vom Eingang aus gelangen die Besucher in eine zweigeschossige, mit einer Treppe ausgestatteten Eingangshalle. Im rund 920 Quadratmeter großen Untergeschoss werden zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppenräume sowie die Mensa und die Küche eingerichtet, in der Essen künftig frisch zubereitet wird. Die dritte Kitagruppe zieht in das etwa 630 Quadratmeter große Obergeschoss. Dort sind zudem ein Bewegungsraum, ein Elterntreff sowie die Haustechnik vorgesehen. Das gesamte Gebäude ist barrierefrei, die erste Etage auch per Fahrstuhl erreichbar. Den Betrieb der Kita, in der später insgesamt etwa 20 Mitarbeiter tätig sein sollen, übernimmt die Stadt selbst.

Laatzens Bürgermeister Jürgen Köhne (links) und Detlef Meyer vom Rethener Bauunternehmen Reinhold Burghardt unterzeichnen den Generalunternehmervertrag. Quelle: Daniel Junker

In Laatzen-Mitte ist der Bedarf an Kita-Plätzen in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. „Diese Einrichtung wird ein wichtiger Baustein für das Angebot an Betreuungsplätzen in Laatzen werden“, sagte Bürgermeister Jürgen Köhne. Er sei besonders froh darüber, dass mit der Firma Burghardt ein ortsansässiger Betrieb die Ausschreibung gewinnen konnte.

Baukosten liegen bei 6,1 Millionen Euro

Die Stadt veranschlagt die Gesamtkosten auf 6.125.000 Euro. Darin enthalten sind nicht nur der Kita-Neubau, sondern auch die gepflasterte Zuwegung von der Würzburger Straße aus und die acht Elternparkplätze, die seitlich der Zufahrt angelegt werden. Die asphaltierte Feuerwehraufstellfläche direkt vor der Kita ist in dem Betrag ebenfalls eingerechnet. Diese könne später zum Beispiel auch von Skatern genutzt werden, sagte Heinrich. Direkt vor der Einrichtung sollen zudem zwei Pkw-Stellplätze für Mitarbeiter, ein Behindertenparkplatz und Fahrradständer eingerichtet werden.

Die Hälfte der Baukosten trägt die Kommune, die ihrerseits Förderung von der Region Hannover und dem regionalen Enercity-Fonds proKlima erhält. Die andere Hälfte stammt aus Mitteln des Programms „Sozialer Zusammenhalt“ der Städtebauförderung, das wiederum zu je einem Drittel von Stadt, Land und Bund finanziert wird.

Der Abenteuerspielplatz wird ab Juni für die Dauer der Bauphase geschlossen. Nach der Kita-Eröffnung sollen alle der bisher dort vorhandenen Geräte wieder genutzt werden können, sagte Laatzens Bau-Fachbereichsleiter Jürgen Pagels. „Bis dahin können die Kinder und Jugendlichen unter anderem auf die Erweiterungsfläche des Parks der Sinne ausweichen“, sagte Pagels. Wie berichtet, soll dort im Herbst ein 1,2 Hektar großer Jugendaktivplatz mit Parkour-Kletterelementen, Radfahr-Pumptrack und weiteren Attraktionen fertiggestellt werden.

Von Daniel Junker