Laatzen-Mitte

Acker-Leimkraut, Strandkamille, Feld-Stiefmütterchen, Wiesen-Margeriten und Schafgarbe: In den drei Regenrückhaltebecken auf dem Bauhaus-Gelände haben sich zahlreiche Pflanzen angesiedelt. Auch Schlupfwespen und Sandbienen haben dort eine Heimat gefunden und Bruthöhlen angelegt. So haben sich die früher ordentlich gemähten Flächen, auf denen das Regenwasser der Dachläufe und der Parkplätze des Baumarkts versickern kann, in kleine Biotope verwandelt. Sie sollen die Artenvielfalt fördern und dem Insektensterben etwas entgegensetzen.

Angeschoben hat das Projekt der Grasdorfer Lothar Hilke, der sowohl bei der Agenda-21-Gruppe Laatzen als auch beim Programm „Laatzen Mitte wird top“ aktiv ist. Er habe seit langem verfolgt, dass Insekten zunehmend die Lebensgrundlage fehle. Daher habe er bereits im Frühjahr 2019 mit Bauhaus Kontakt aufgenommen. „Ich habe gesehen, dass die Flächen auf dem Gelände stets ordentlich gemäht waren“, berichtet er. Das sehe zwar gepflegt aus, biete aber Insekten keinen Lebensraum.

39 Pflanzenarten haben sich angesiedelt

In diesem Jahr hat Bauhaus dann die Rasentraktoren in der Garage gelassen und darauf verzichtet, die Flächen zu mähen – mit verblüffendem Ergebnis. „Insgesamt haben sich dort 39 verschiedene Pflanzenarten angesiedelt“, sagt Kristine Gilster von Nabu Laatzen, der das Projekt mit betreut. Die Pflanzen hat der Nabu im Sommer stichpunktartig kartiert und in jedem der drei Becken auf einer Fläche von zehn Quadratmetern erfasst. Dabei stellte er fest, dass sich sogar die seltene Acker-Lichtnelke, die auf der roten Liste der gefährdeten Pflanzen steht, dort angesiedelt hat.

Bauhaus-Gelände wird zur Heimat für seltene Pflanzen und Insekten Quelle: Stephanie Zerm

Bauhaus-Niederlassungsleiter Martin Hutfilter war nach anfänglicher Skepsis von dem Resultat positiv überrascht. „In den zwei Becken an der Würzburger Straße hat es trotz des Magerbodens den ganzen Sommer über geblüht“, berichtet er. In dem dritten, etwas feuchteren Becken an der Mannheimer Straße seien die Pflanzen sogar mannshoch gewachsen. „Das hat schön ausgesehen, wir haben uns die Arbeit des Mähens gespart und auch noch etwas für den Artenschutz getan.“

Auch die Bauhaus-Mitarbeiter hätten hinter dem Projekt gestanden. Daher will das Unternehmen in den Regenrückhaltebecken auch künftig nur noch zwei- bis dreimal im Jahr statt alle 14 Tage mähen. Zusätzlich sind bereits weitere Projekte geplant: „Wir wollen Blühstreifen auf unseren Rasenflächen an der Hildesheimer Straße anlegen und auch auf den Grünflächen auf dem Parkplatz, wenn dort etwas wächst“, kündigt Hutfilter an. „Man tut der Natur damit etwas Gutes und es ist kein großer Aufwand.“

Nabu hofft auf Nachahmer

Der Nabu hofft, dass weitere Laatzener Unternehmen dem Beispiel folgen. „Je mehr kleine Projekte es gibt, desto größer werden der Nachahmungseffekt und die Akzeptanz in der Bevölkerung“, sagt Gilster. Und Lothar Hilke betont: „Jeder einzelne kleine Baustein zählt.“ Daher hat er auch bereits ein weiteres Ziel. „Wir haben von der Agenda 21 bereits vor zwei Jahren 13 Wohnungsbauunternehmen in Laatzen zu dem Thema angeschrieben“, berichtet er. Wegen der Corona-Pandemie sei es jedoch zu keiner Zusammenarbeit gekommen. Er hoffe nun, dass dies nachgeholt werden könne.

Von Stephanie Zerm