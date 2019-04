Ein Kradfahrer ist am Sonnabendnachmittag bei einem Auffahrunfall in Laatzen-Mitte leicht verletzt worden. Der Biker übersah auf Höhe der Bushaltestelle Park der Sinne ein haltendes Auto. Die Erich-Panitz-Straße in Richtung Hannover musste für etwa eine Stunde bis 14 Uhr voll gesperrt werden.