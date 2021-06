Laatzen

Die Stadt Laatzen will grüner werden und dem Klimawandel etwas entgegensetzen. Damit das gelingt, hat die Verwaltung jetzt mit Marvin Förstermann einen Experten ins Boot geholt. Der 31-Jährige gehört zu den wenigen studierten Stadtbaumexperten in ganz Deutschland. Er hat in Göttingen Arboristik studiert. Die dortige Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) ist die einzige in Deutschland, die diesen Studiengang anbietet.

Arbor ist lateinisch und heißt Baum. Seit dem 1. Mai ist Förstermann, der zuvor als Umweltbeauftragter in Sarstedt arbeitete und ursprünglich aus Uslar stammt, neuer Leiter des Teams Grünflächen. Sein Vorgänger Sven Achtermann hat in der Verwaltung andere Aufgaben übernommen. Gemeinsam mit seinen sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kümmert sich Förstermann nun um die Gesundheit der Bäume und Gehölze im Stadtgebiet. Im Interview spricht er darüber, wie es um Laatzens Bäume steht und welche weiteren Maßnahmen für Klimaschutz sinnvoll wären.

Wie reagieren Menschen, wenn Sie sagen, dass Sie Arboristik studiert haben?

Da der Studiengang so selten ist und es nur etwa 30 Absolventen pro Semester gibt, wissen die meisten nicht, was das ist. Ich muss sehr oft erklären, dass Arboristik Baumkunde für die Stadt ist.

Lieber botanischer Garten als Wald

Wieso haben Sie sich für dieses Studium entschieden?

Ich begeistere mich schon immer für Bäume, und da ich ein Stadtmensch bin, sind für mich vor allem Stadtbäume und deren Vielfalt interessant. Daher habe ich auch nicht Forstwissenschaften studiert – auch wenn ich Förstermann heiße, und es so besser zum Namen gepasst hätte (lacht). Aber ich gehe lieber in den botanischen Garten als in den Wald. Mich beschäftigt, wie durch Bäume in der Stadt mehr CO2 gespeichert und Feinstaub gebunden werden kann, wie Flächen beschattet und Habitate für Tiere erhalten werden können.

Was gehört zu Ihren Aufgaben als Leiter des Teams Grünflächen?

Die Pflege und Erhaltung der Parks und Bäume im Stadtgebiet, aber auch die Instandhaltung der 116 Spielplätze sowie die Anwendung der Baumschutzsatzung.

Laatzens Baumschutzsatzung wird gerade geändert, damit auch Nadelgehölze geschützt werden können. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll?

Auf jeden Fall. Nadelbäume dienen genauso wie Laubbäume dem Naturschutz und werden teilweise sogar noch älter und größer. Da sie ebenso CO2 und Feinstaub speichern, verbessern sie das Stadtklima. Bislang sind sie aber leider nur in den wenigsten Städten geschützt. Laatzen kann hier eine Vorreiterrolle einnehmen.

Laut Marvin Förstermann ist es sinnvoll, auch Nadelbäume wie diese Fichte an der Alten Rathausstraße/Ecke Neue Straße, die im vergangenen Jahr fast gefällt worden wäre, mit in die Baumschutzsatzung aufzunehmen. Quelle: Daniel Junker

Gibt es aus Ihrer Sicht in Laatzen genügend Grün?

Ich kannte Laatzen zuvor kaum und war überrascht, wie grün die Stadt ist. Es gibt viele Parks und Straßenbegleitgrün. Im Park der Sinne gibt es sogar Bäume wie den Losbaum, Clerodendrum trichotomum, dessen Namen ich noch nicht einmal gehört hatte.

Wie viele Baumarten kennen Sie denn?

Mehr als 1000, und mehr als 200 davon kann ich ohne Hilfe bestimmen.

Braucht Laatzen noch mehr Bäume?

Den bisherigen Bestand wollen wir so lange wie möglich erhalten und noch erweitern. Dabei macht es aber keinen Sinn, wahllos neue Bäume zu pflanzen. Da sie mehr als 100 Jahre alt werden können, müssen wir genau prüfen, wo es nachhaltig ist, welche anzupflanzen.

Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, den Parkplatz P2 am Leine-Center zu begrünen, wie es schon lange im Gespräch ist?

Wenn es möglich ist, dort Bäume zu pflanzen, wäre es sicher ein Vorteil, weil es dann mehr schattige Parkplätze auf der Fläche geben würde.

Im September 2020 zeigten die Laatzener Grünen bei einer Aktion, wo Bäume auf dem P2-Parkplatz stehen könnten. Quelle: Astrid Köhler

Wie ist der Zustand der Bäume in Laatzen? Sind diese gesund?

Wie in vielen anderen Städten leiden sie durch die vergangenen heißen Sommer an Trockenstress. Dies führt zu Schäden und sekundären Krankheiten. Dabei haben es Straßenbäume am schwersten, weil ihr Standort durch die Versiegelung der Flächen nur wenig Feuchtigkeit speichern kann und sie viel abstrahlende Hitze der umliegenden Gebäude abbekommen. Außerdem müssen sie aus Gründen der Verkehrssicherheit öfter geschnitten werden, was auch immer eine Schädigung ist. Darum haben Straßenbäume meist nur eine Lebensdauer von 80 Jahren.

In den vergangenen trockenen Sommern wässert die Feuerwehr schon mal Bäume an der Erich-Panitz-Straße. Quelle: Johannes Dorndorf

Inwiefern sind die Wassersäcke, die die Stadt seit vergangenem Jahr verwendet, eine Lösung?

Sie haben viele Bäume im Stadtgebiet vor dem Tod gerettet. Insgesamt sind in Laatzen 1000 Säcke an Bäumen befestigt worden. Sie geben nach der Befüllung über neun Stunden langsam Wasser ab, damit der Boden mehr Feuchtigkeit aufnimmt. Da Wasser aber eine immer knapper werdende Ressource ist, müssen langfristig andere Lösungen gefunden werden. Denkbar ist es, die Entwässerung so zu gestalten, dass das abfließende Wasser in Baumscheiben geleitet wird. Auch eine Vergrößerung von Baumscheiben sowie deren Bepflanzung mit bodenlockernden Pflanzen wie Senf oder Sonnenblumen könnten Abhilfe schaffen.

Förstermanns Vorgänger Sven Achtermann (von links) befüllt mit Stavros Dimitriadis vom Betriebshof und Stadtrat Axel Grüning im Juni 2020 einen der Wassersäcke im Park der Sinne. Quelle: Stadt Laatzen

Wäre es sinnvoll, in Laatzen exotische Bäume anzupflanzen, die besser mit der Trockenheit klarkommen? Etwa eine Palmenallee zum neuen Rathaus?

Palmen würden hier im Sommer zwar gut wachsen, aber dem Frost im Winter nicht standhalten. Andere exotische und fremdländische Bäume würden sich aber gut ansiedeln lassen. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch viele einheimische Baumarten wie den Feldahorn, die Stiel- und die Traubeneiche, die Winterlinde oder die Mehlbeere, die wunderbar mit der Trockenheit klarkommen.

Begrünung von Dächern ist sinnvoll

Für wie sinnvoll halten Sie die Begrünung von Dächern und Fassaden?

Beides bringt ausschließlich Vorteile mit sich. Daher ist dies auch beim Neubau des Erich-Kästner-Schulzentrums geplant. Dort wird die Fassade mit Pfeifenwinde begrünt.

Wie viele Bäume haben Sie schon gepflanzt?

Bislang nur einen: 1997 einen Riesenmammutbaum im Garten meiner Eltern. Damals war er etwa 20 Zentimeter groß, heute ist er elf bis zwölf Meter hoch.

Haben Sie einen persönlichen Lieblingsbaum?

Ja, die Stieleiche, die ist so schön knorrig.

Von Stephanie Zerm