Laatzen-Mitte

Nun geht es los: Am Dienstag haben die Hochbauarbeiten für die Erweiterung der Albert-Einstein-Schule (AES) begonnen. Auf der Fläche der früheren Förderschule am Kiefernweg entstehen Räume für 18 Klassen der Jahrgänge fünf und sechs. Fertig werden soll die „kleine AES“, wie sie an der Schule genannt wird, in der zweiten Jahreshälfte 2022.

Nachdem das Baufeld bereits in den vergangenen Monaten und Wochen vorbereitet und geebnet wurde, rückten die Bauarbeiter der Wolfenbütteler Firma Carl-Schumacher GmbH am Freitag an, um den Kran aufzustellen. Am Dienstag begannen dann die eigentlichen Hochbauarbeiten. „Wir tragen zuerst eine fünf Zentimeter dicke Sauberkeitsschicht aus Beton auf“, sagt Polier Raik Schwerin. Darauf würden in den nächsten Schritten die Dämmung und die Sohlplatte aufgebracht. In den vergangenen Wochen seien bereits die Grundleitungen für Schmutzwasser und die Erdung für die Blitzableiter verlegt worden.

Lärmintensive Arbeiten sind abgeschlossen

Während die Arbeiter Quadratmeter für Quadratmeter vorankommen, wird nur wenige Meter entfernt in Containern unterrichtet, in die die rund 120 Elftklässler der AES nach dem Abriss der Förderschule am Kiefernweg umziehen mussten. Weil die Klassen derzeit wegen Corona weitgehend bei geöffneten Fenstern lernen, sind Baustellengeräusche im Unterricht kaum zu vermeiden. „Aber der Lärm hält sich im Rahmen“, sagt Schulleiter Christian Augustin. Immerhin lägen die lauten Arbeiten wie der Abriss der Förderschule und die Bodenverdichtung mit Rüttelmaschinen schon einige Wochen zurück – und mangels Keller fallen laut Polier Schwerin auch keine Stemmarbeiten an. Allerdings werde auf der Baustelle mit Sicherheit auch einmal Holz gesägt, sodass Störungen nicht ganz zu vermeiden seien.

Auf dem Areal zwischen den Bestandsgebäuden und der Erich-Panitz-Straße sollen die neuen Räume für die fünften und sechsten Klassen entstehen. Quelle: Johannes Dorndorf

„Wir sind total glücklich, dass es jetzt los geht“, betont Augustin – zumal das neue Gebäude über einige Extras verfüge. Dazu zählen etwa die Rutsche im Foyer und eine Boulderwand zum Klettern, aber auch Bewegungs- und Differenzierungsräume. Insgesamt 11,3 Millionen Euro lässt sich die Stadt den Neubau kosten. Davon entfallen 9,3 Millionen Euro auf die reinen Bauarbeiten, der Rest auf Planung, Abriss, Containermiete und Gebühren. Die 1900 Quadratmeter große Dachfläche soll begrünt werden, auch eine Fotovoltaikanlage ist geplant.

Auch das Sportgelände wird erneuert

Der Rohbau soll zum Jahreswechsel fertig werden, das gesamte Gebäude dann Ende 2022. „Die Schule kann die Räume voraussichtlich ab Anfang 2023 nutzen“, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Schon früher sollen die parallel laufenden Arbeiten auf dem AES-Sportgelände enden: Nach der Erneuerung der Rasenplatzes samt Drainage im vergangenen Jahr will die Stadt in den nächsten Monaten die gesamte Anlage erneuern. Die in die Jahre gekommene Aschenbahn wird durch eine vier- bis sechsspurige Tartanbahn ersetzt, zur künftigen Ausstattung gehören auch Anlagen für Hoch- und Weitsprung, Kugelstoßen, Diskus- und Speerwerfen.

Laut Augustin berücksichtigen die Pläne eine Wettkampfanlage vom Typ C mit einem 109 mal 70 Meter großen Spielfeld. „Der Rasen ist jetzt schon fantastisch“, sagt der AES-Direktor. Wegen der defekten Bewässerungsanlage habe es zuvor immer wieder Probleme mit Staub gegeben. Die Aschenbahn sei zwar noch benutzbar, aber teils löchrig gewesen. Die Stadt hat für die Arbeiten auf dem Sportgelände laut Haushaltsentwurf 450.000 Euro veranschlagt.

Von Johannes Dorndorf