Bei der Beschilderung mit Parkverboten ist vor dem neuen Feuerwehrhaus in Rethen eine kleine Panne passiert: Eines der Schilder weist in die falsche Richtung, sodass sich das absolute Halteverbot auch nördlich der Feuerwache bis zur Braunschweiger Straße erstreckt. Vorgesehen war aber lediglich ein Verbot vor dem Feuerwehrgebäude entlang der Hildesheimer Straße – damit die Gerätewagenzufahrt frei bleibt.

Stadt will bald das falsche Parkverbotsschild austauschen

Die Stadt kündigt an, dass der Fehler in Kürze behoben werden soll – und zwar voraussichtlich in der nächsten Woche durch die Straßenmeisterei der Region Hannover. Nun könnte man meinen, dass die Politessen ein Auge zudrücken, falls sich jemand ins irrtümliche Halteverbot stellt. Festlegen will sich die Verwaltung da allerdings nicht. „Auch ein falsches Schild ist gültig, somit könnten Verstöße auch geahndet werden“, heißt es auf Anfrage im Rathaus. Für die Zufahrt zur Feuerwehr macht der Lapsus keinen Unterschied: Parken ist dort allein schon wegen des abgesenkten Bordsteins untersagt. ist fertig – und so konnte auch der Ortsrat am Dienstagabend erstmals in dem nagelneuen Gebäude tagen. Am Rande dieser Sitzung war dann auch der Fehler mit dem falschen Schild aufgefallen.

