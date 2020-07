Laatzen

Nach den Einschränkungen rund um die Corona-Pandemie ist das Schuljahr ohnehin schon holprig verlaufen. Damit wenigstens in den Ferien etwas Spaß möglich ist, bietet die Stadt trotz der Umstände wieder mehr als 120 Ferienpass-Aktionen an. Auch in der nächsten Woche gibt es ein volles Programm, bei dem noch Plätze frei sind.

Von Montag bis Freitag gibt es den Offenen Treff, jeweils von 14 bis 19 Uhr. In dieser Zeit hat das Kinder- und Jugendzentrum (KiJuZ) an der Pestalozzistraße 25 geöffnet. Auf dem Außengelände kann Fußball und Volleyball gespielt werden, auch Wasserspiele sind bei schönem Wetter möglich. Im Gebäude gibt es Billard, Krökeln, Tischtennis und Xbox, dazu Basteln und eine große Auswahl an Gesellschaftsspielen. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 17 Jahren und ist kostenlos.

Boule für Kids: Am Montag, 27. Juli, ist noch ein Platz frei beim Boule für Kids zwischen acht und 16 Jahren. Die Boule-Spieler des TSV Rethen erklären ihr Spiel, zeigen Tricks und machen am Ende einen kleinen Wettbewerb. Der (kostenlose) Nachmittag dauert von 13.30 Uhr bis 16 Uhr. Ort ist der Bouleplatz an der Sportanlage Erbenholz, Peiner Straße 100.

Auf Kisten geht es in den Ferien in die Höhe

Offenes Kistenklettern: Die Jugendpflege lädt zum Klettern für Mittwoch, 29. Juli, ab 15 Uhr, ein. Dabei bauen die Kinder einen Turm aus Getränkekisten und klettern beim Bauen nach oben. Sie werden durch eine TopRope-Sicherung gesichert. Wer gerade nicht klettert, hat bis 18 Uhr Zeit, das KiJuZ zu erkunden.

Kicken für Kids I: Am Donnerstag, 30. Juli, üben die Teilnehmer Fußballspielen, trainieren Spielzüge und treten in kleinen Teams gegeneinander an. Das Team der Jugendpflege bemüht sich, das freie Kicken möglichst kontaktlos zu gestalten. Das Angebot beginnt um 10 Uhr im KiJuZ.

AquaLaatzium: Wer schon immer mal wissen wollte, wie ein Schwimmbad von unten aussieht, wie die Technik funktioniert und wie es auf dem Dach des AquaLaatziums aussieht, sollte am Donnerstag, 30. Juli, zum Bad an der Hildesheimer Straße 118 kommen. Die Kinder werfen ab 10.30 Uhr mit dem Umweltschutztechniker der Stadt einen kostenlosen und einstündigen Blick hinter die Kulissen.

Kicken für Kids II: Wer vormittags keine Zeit hatte, zum Fußballspielen zu kommen, kann diesen zweiten Termin nutzen. Ebenfalls am 30. Juli, aber ab 14 Uhr, wird erneut gebolzt. Ort ist das KiJuZ, Ende der Kickerei ist um 16 Uhr.

Spaß mit dem Spielmobil: Ein ganzer Bus voll Spielsachen hält am Freitag, 31. Juli, um 15 Uhr am KiJuZ. Kinder und Jugendliche sind eingeladen, zwei Stunden lang Bälle, Bauklötze, Kettcars und anderes auszuprobieren.

Tischtennis III: Immer freitags können die jungen Teilnehmer sich im schnellen Ballrückschlagspiel üben. Der BSV Gleidingen lädt zum Spiel in die Sporthalle der Grundschule Gleidingen, Oesselser Straße 12. Beginn ist am 31. Juli um 17.30, Ende um 21 Uhr – wobei Anfang und Ende fließend sind.

Anmeldungen sind nur persönlich möglich

Anmeldungen sind online nicht mehr möglich, nur noch persönlich. Sie müssen bei der Buchung in bar bezahlt werden, wenn sie nicht ohnehin kostenlos sind. Anmeldungen nimmt das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Laatzen im Rathaus (sechstes Obergeschoss), Marktplatz 13, entgegen. Infos gibt es telefonisch unter (05 11) 82 05 52 04 oder per E-Mail an kinderundjugendbuero@laatzen.de. Wegen der aktuellen Situation ist spontanes Vorbeikommen im Rathaus aber nicht möglich, nur nach Terminvereinbarung. Genaue Hinweise sind auf www.ferien-laatzen.de zu finden.

Von Katharina Kutsche