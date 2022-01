Laatzen

Das Dreikönigstreffen der Laatzener FDP ist neben dem Politischen Aschermittwoch der SPD die politische Veranstaltung mit der längsten Tradition in Laatzen. Bei der 29. Auflage des Treffens kamen am Donnerstagabend rund 30 Teilnehmer zusammen – wie schon im vergangenen Jahr allerdings online, wie der Stadtverbandsvorsitzende Gerhard Klaus mit Bedauern feststellte. Im Zentrum stand dabei das Thema China und das Verhältnis zu Deutschland.

FDP-Stadtverbandsvorsitzende Gerhard Klaus begrüßt die Gäste. Quelle: Screenshot: Johannes Dorndorf

Zuvor zog Klaus eine Bilanz zum zurückliegenden Wahljahr – und stellte eine „Erosion der Volksparteien“ SPD und CDU fest, die erstmals bei einer Bundestagswahl in Summe weniger als 50 Prozent der Stimmen auf sich zogen. Auch in Laatzen seien FDP und Grüne die einzigen Wahlgewinner gewesen, die FDP habe zudem viele junge Mitglieder neu hinzugewonnen. Mit Veranstaltungen wie dem Dreikönigstreffen wolle die FDP dazu beitragen, „dass es nicht zu gewalttätigem Populismus und/oder übermäßigem Moralisieren kommt“. Klaus plädierte dafür, Verständnis gegenüber Meinungen aufzubringen, die man nicht teilt. „Nur wer sich an Andersdenkenden reibt, kann seine Position prüfen.“

Sozialpunkte entscheiden über Rechte im Alltag

Über den „Alltag der Menschen im Überwachungsstaat China“ sprach die Sinologie-Studentin Samina Yousaf im ersten der drei Referate des Abends. Sie berichtete nicht nur über Internet-Zensur, sondern auch über die allgegenwärtigen Kameras, die es der Regierung nicht nur ermöglichten, die Bewegungen Einzelner über lange Strecken zu verfolgen, sondern auch mittels eines Sozialkreditsystems das Verhalten der Bürger zu steuern: Wer Punkte verliert, muss mit Einschränkungen im täglichen Leben rechnen. An Ampelkreuzungen etwa erfassten Kameras, wer bei Rot über die Straße geht, dies werde auf großen Bildschirmen gleich angezeigt, sodass auch andere dies vor Ort verurteilen könnten. „Man weiß nie, wo man beobachtet wird. Der tiefere Sinn ist, dass die Bürger immer ihr bestes Benehmen zeigen sollen.“

Bürgermeister Kai Eggert berichtet über seine persönlichen Erfahrungen in China. Quelle: Screenshot: Johannes Dorndorf

Offenbar mit Erfolg, wie Laatzens Bürgermeister Kai Eggert, der zehn Jahre lang zeitweise in China gelebt und gearbeitet hat, in einem interessanten und mit vielen Beispielen und Bildern unterlegten Vortrag erläuterte. Das Leben in China habe sich gerade in den letzten zwei Jahren durch zunehmende Kontrollen sehr verändert. „Die Menschen sind sehr artig geworden und halten sich an alle Regelungen.“ Sei es früher üblich gewesen, sich bei größeren Menschenmengen etwa vor Schaltern irgendwie durchzusetzen, erlebe man heute keine solchen Drängeleien mehr, „damit man nicht Minuspunkte bekommt“.

China ist schnell bei Veränderungen

Eggert betonte dabei auch, dass man bei China nicht die Dimensionen des Landes aus dem Blick verlieren dürfe, das 27-mal größer als Deutschland sei, 1,4 Milliarden Einwohner habe und 120 Städte mit mehr als einer Million Einwohnern. „Ich muss in den Ballungsgebieten immer Massen abfertigen. Das ist ein Grund, warum die Chinesen immer schneller bei Entwicklungen sind.“ So habe er erlebt, wie das Land innerhalb von einem Jahr auf das Handy als Zahlungsmittel umgestellt habe. An Parkhäusern gebe es inzwischen keine Schranken mehr, weil man beim Hereinfahren kurz aufgenommen werde. „Das führt dazu, dass man zum gläsernen Menschen wird. Aber es sorgt auch dafür, dass viele Prozesse einfacher und schneller laufen.“ Die 5-G-Netzabdeckung liege in China schon bei fast 100 Prozent.

Tim Wolters, Student der internationalen Politik, berichtete über Chinas Außenpolitik. Wolters machte deutlich, dass China einerseits über seine Handelsmacht, aber auch über seine militärische Aufrüstung an Einfluss gewinne. Der chinesische Anteil an den weltweiten Exporten liege schon jetzt bei 15 Prozent, China habe von der Zahl der Schiffe her die größte Marine der Welt, der Anteil an Atomsprengköpfen und Interkontinentalraketen steige. Deshalb frage er sich, welche Anreize der Westen geben könne, um China in eine Rüstungskontrolle einzubinden.

Tim Wolters spricht über Chinas Außenpolitik. Quelle: Screenshot: Johannes Dorndorf

Manchen Zuhörern bereiteten solche Prognosen Ängste. „Werden wir in 100 Jahren von Chinesen nur als bessere Provinz gesehen?“, fragte etwa CDU-Stadtverbandschef Peter Friedsch zugespitzt. Wolters sieht dies differenziert. „Es wird auch davon abhängen, wie wir als Europäer es schaffen, eine gemeinsame Strategie zu finden.“ Wenn die USA zu einer Politik der Freihandelsabkommen zurückkehren, müsse man keine Angst haben, dass China zur alles dominierenden Supermacht werden. „Aber man muss davon ausgehen, dass es eine Großmacht bleiben wird.“

Von Johannes Dorndorf