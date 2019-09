Alt-Laatzen

Mit Aktionen für Kinder, einem Herbstbasar und Musik zum Mitsingen hat die Immanuelgemeinde am Sonntag ihr Gemeindefest gefeiert. Nach dem Familiengottesdienst in der Kirche kamen die Mitglieder im Café Exposé bei Kartoffelsuppe, Kaffee und Kuchen ins Gespräch.

Im Gemeindesaal boten die Organisatoren Aktionen für Kinder an. Birgit Ahlsleben verzierte die Gesichter der Jungen und Mädchen mit Farbe und Formen. Am Nebentisch konnten die Kinder zudem Tragetaschen mit Kartoffeldruck verzieren. Unter anderem hatten die Organisatoren einen Stempel mit dem Schriftzug der Gemeinde vorbereitet. Auch in Kartoffeln geschnittene Igel- und Blattformen druckten die Kinder auf die Beutel. Beata Schiffke, Leiterin des Kindertreffs Immanuel, und Pastor Matthias Freytag machten mit.

Einige Meter weiter verkauften die 13-jährigen Drillinge Jean-Luc, Ben und Leon sowie Friederike (11) Spielsachen bei einem Flohmarkt im Gemeindesaal. Beim Herbstbasar unter dem Turm hingegen boten Ilona Wittmershaus, Karin Himstedt, Margret de Niem und andere Gemeindemitglieder selbst gebastelte Dekorationen an. In einer Bastelgruppe hatten einige Frauen zuvor herbstliche Dinge gestaltet. Der Erlös kommt der Arbeit der Kirchengemeinde zugute.

Ad-Hoc-Orchester singt kirchliche Lieder

Unter Leitung von Kreiskantor Zoltán Suhó-Wittenberg sangen am frühen Nachmittag dann 25 Gemeindemitglieder als sogenanntes Ad-Hoc-Orchester kirchliche Lieder in der Immanuelkirche. Darunter waren Stücke wie „Großer Gott, wir loben Dich“, „Lobet den Herrn alle, die ihm dienen“ und „Komm, Herr, segne uns“. Das Stück „Hallelujah“ sang die Gruppe als Kanon.

Bei dem Konzert durften alle Besucher mitmachen: Pastor Freytag und Kreiskantor Suhó-Wittenberg baten dafür alle Anwesenden in die Kirche. Wer nicht mitsingen wollte, konnte auf den Bänken Platz nehmen und zuhören. Auf der Bühne fanden sich aber schließlich wesentlich mehr Personen ein als davor.

Die Gruppe hatte sich für den etwa halbstündigen Auftritt als Ad-Hoc-Orchester spontan zusammengefunden, gemeinsam im Vorfeld geübt wurde für den Auftritt nicht. „Es geht um die Freude und das gemeinsame Musizieren in der Art der Hausmusik, so wie man früher in einem bürgerlichen Haushalt musiziert hat“, sagte Suhó-Wittenberg, der die Gruppe am Flügel begleitete und den Musizierenden Anweisungen über den Ablauf gab.

