Die Sommerferien neigen sich dem Ende, doch beim Ferienpass der Stadt Laatzen gibt es bis einschließlich Montag, 30. August, noch zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche. Die Hälfte der 22 Aktionen, darunter die Offenen Treffs in Alt-Laatzen und Gleidingen, sind gänzlich kostenfrei und spontan zu besuchen. Es gibt aber auch solche, bei denen zumindest eine vorherige Anmeldung erforderlich ist, darunter die folgenden:

„Wasserspiele am See“ gibt es am Dienstag, 24. August, von 13 bis 16 Uhr am Badessee in Heisede am Fasanengarten. Organisiert wird die Veranstaltung für Jugendliche und Kinder ab zwölf Jahren vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt Laatzen als Treffen vor Ort. Neben Bade- und Wechselkleidung ist Verpflegung mitzubringen. Wer dabei sein will, zahlt 3 Euro.

Neun- bis 14-Jährige mit Fahrrad lädt der ADFC am selben Tag zu einem Hindernisparkours ein, der auf dem Schulhof der Grundschule Im Langen Feld aufgebaut wird. Die Aktion ist kostenlos und wird für zwei Gruppen angeboten. Die erste beginnt um 13 und die zweite um 14 Uhr. Bei der Gelegenheit werden die Räder auch auf ihre Verkehrssicherheit in Augenschein genommen.

Filmfans im Alter ab zehn Jahren und auch deren Eltern dürfen sich am Dienstagabend auf ein Outdoorkino am KiJuz freuen. Dafür sind eigene Stühle und Decken mitzubringen. Los geht es auf dem Gelände an der Pestalozzistraße 24 um 19 Uhr. Ende soll gegen 21.30 Uhr sein. Kostenbeitrag: 2 Euro. Der Film selbst ist noch eine Überraschung.

Am Mittwoch, 25. August, öffnen um 14 Uhr die Offenen Treffs in Gleidingen und Alt-Laatzen für Sechs- bis 17-Jährige mit zahlreichen Spielmöglichkeiten drinnen und draußen. Während das JuKa an der Rathausstraße 39 in Alt-Laatzen um 18 Uhr schließt, ist das Jott in Gleidingen (Triftstraße) noch eine Stunde länger, bis 19 Uhr, erreichbar.

Verschiedene Arbeiten mit Wolle, sowie Leinwände bemalen und Bollywood-Tanz stehen dann unter anderem am Donnerstag, 26. August, im Programm des Ferienpasses. Dafür sind Kostenbeiträge von zwei bis sechs Euro zu zahlen. Nur das Angebot „Neus aus dem Färbegarten II“, das um 9.30 Uhr beginnt ist kostenlos. Weitere Informationen zu diesen und den übrigen Angeboten gibt es auf Internetseite www.ferien-laatzen.de in der Rubrik Restkontingente.

Anmeldungen sind möglich beim Kinder- und Jugendbüro unter Telefon (0511) 82055204 oder per E-Mail an kinderundjugendbuero@laatzen.de.

