Laatzen

Laatzens alter und neuer Ortsbürgermeister heißt Bernd Stuckenberg. Der 75-Jährige ist am Dienstagabend von der Mehrheit des Ortsrates gewählt worden. Die Kür war allerdings eine schwere Geburt: Weil der Ortsrat die formale Gültigkeit der Stimmzettel anzweifelte, musste die geheime Wahl im Forum des Erich-Kästner-Schulzentrums einmal wiederholt werden.

Lesen Sie auch Laatzen: Bernd Stuckenberg ist neuer Ortsbürgermeister

Dass Stuckenberg erneut an die Spitze des für Alt-Laatzen, Grasdorf und Laatzen-Mitte zuständigen Gremiums gewählt werden würde, galt im Vorfeld eigentlich als Selbstläufer: SPD, Grüne und Linke hatten vereinbart, wie in der vergangenen Wahlperiode erneut eine gemeinsame Gruppe zu bilden, die mit zehn der 17 Ortsratssitze über eine satte Mehrheit verfügt. Zur Überraschung vieler beantragten die Grünen vor der Wahl dann allerdings eine geheime schriftliche Abstimmung, sodass sich das Wahlverfahren nicht nur hinzog, sondern Stuckenberg auch nicht sicher sein konnte, ob sich alle an die Absprachen halten würden.

Stimmzettel korrekt? Wahl wird wegen Formalie wiederholt

Beim Urnengang kam es dann auch noch zu einer Auseinandersetzung um eine Formalie: Nachdem alle Mitglieder ihre Stimmen abgegeben hatten, meldete FDP-Ortsratsmitglied Dirk Weissleder Zweifel an, ob die Wahl formal korrekt gelaufen sei: Auf den Stimmzetteln seien lediglich der Name Stuckenbergs als einzigem Kandidaten und ein Feld zum Ankreuzen vermerkt gewesen. „Ich bin der Auffassung, dass ich bei einer geheimen Wahl eine Ja-, eine Nein- und eine Enthaltungsmöglichkeit haben muss“, kritisierte Weissleder.

Auf Anordnung des kommissarischen Sitzungsleiters Heinz Domdey (CDU) wurde die Wahl daraufhin wiederholt. Einen ähnlichen Vorfall hatte es bereits 2016 bei der Wahl der damaligen stellvertretenden Ortsbürgermeister Britt Wischhusen (Grüne) gegeben. Die Stadtverwaltung stellte am Mittwoch allerdings auf Anfrage klar, dass die ursprünglichen Stimmzettel rechtlich korrekt gewesen seien. „Die Unterscheidung zwischen Nein-Stimmen und Enthaltungen ist unerheblich“, sagte Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Denn laut Kommunalverfassung sei die Person gewählt, für die die Mehrheit der Vertreter gestimmt hat.

Die geheime Abstimmung – hier wirft Heinrich Matthias (CDU) seinen Stimmzettel ein – musste wegen eines Formfehlers wiederholt werden. Quelle: Johannes Dorndorf

Am Ende setzte sich Stuckenberg mit neun der 15 abgegebenen Stimmen – zwei Ortsratsmitglieder von SPD und Grünen fehlten – durch. Damit erhielt der Alt-Laatzener eine Stimme mehr als dem eigenen Lager zugehörig sind. Fünf Mitglieder stimmten mit Nein, zwei enthielten sich. Stellvertretender Ortsbürgermeister wurde im zweiten Durchgang Siegfried-Karl Guder (CDU) mit zehn Ja-Stimmen – die Grünen hatten trotz gemeinsamer rot-grüner Mehrheit auf eine Kandidatur verzichtet.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwölf Jahre im Ortsrat: Ehrung für Peter Glies

Auf die Nachfrage, warum eine geheime Wahl beantragt wurde, antwortete Klaus Rathjen (Grüne): „Ich hatte den Eindruck, dass es einige Leute gibt, die eine abweichende Meinung haben. Denen wollte ich eine Möglichkeit geben, ohne Druck aus der Gruppe abzustimmen.“ Eine Überlegung, die eher auf die Wahl Guders als Stellvertreter als auf den Ortsbürgermeisters gezielt war. Ironischerweise erhielt Guder dann jedoch mehr Stimmen als Stuckenberg.

Bürgermeister Kai Eggert (rechts) bedankt sich bei Peter Glies für dessen langjährige Mitarbeit im Ortsrat. Quelle: Johannes Dorndorf

Eine besondere Ehrung erfuhr der Christdemokrat Peter Glies, der nach zwölf Jahren aus dem Ortsrat ausschied und von 2019 bis 2021 auch dem Rat angehört hat. Bürgermeister Kai Eggert dankte dem Laatzener für sein Engagement und überreichte ihm die Goldene Ehrennadel der Stadt. „Ohne ehrenamtliche tätige Frauen und Männer wie du in allen Gruppierungen unserer Gesellschaft könnte unser Sozialstaat nicht überleben“, ergänzte Heinz Domdey für die CDU/FDP-Gruppe.

Von Johannes Dorndorf