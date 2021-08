Laatzen-Mitte

Die Zahl der Beschäftigten beim Betriebshof Laatzen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Das führt nun dazu, dass der Platz an dem erst 2014 eröffneten Standort an der Karlsruher Straße nicht mehr ausreicht. Für den zusätzlichen Bedarf an Umkleiden, Duschen sowie einem größeren Sozialraum ist ein Anbau erforderlich. Und der kostet nach ersten Berechnungen der Stadtverwaltung – ohne Ausstattung – rund 525.000 Euro.

Der Betriebshof sei zwar erst vor sieben Jahren eröffnet worden, doch die Planungen und Festlegungen für die Betriebsgröße basiere auf dem Stand von 2012, teilte Stadtsprecher Bastian Wegener auf Nachfrage mit: „Die Anzahl der Beschäftigten hat sich seit dieser Festlegung verändert, die vorhandenen Platzreserven sind aufgebraucht.“ Gehörten 2012 noch 73 Beschäftigte zum Betriebshof, darunter neun Frauen, waren es im vergangenen Jahr 83 (davon zwölf Frauen). Obwohl der Personalzuwachs von insgesamt 14 Prozent bei den Frauen anteilig größer ausfällt, fehlen vor allem Umkleideplätze, Spinde und Waschgelegenheiten bei den Männern.

Auf diesem Wiesenstreifen an der Nordostseite sollen dem Plan der Verwaltung nach ab 2022 die zusätzliche Umkleiden und Duschen sowie der erweiterte Sozialraum entstehen. Quelle: Astrid Köhler

Zwei Varianten hat die Stadt für die Erweiterung des Sozialraumes sowie der Herrenumkleiden durchgerechnet. Der günstigere soll der Politik zur Beschlussfassung im September vorgelegt werden. Demnach werden die beiden neuen Duschen von den bisher vorhandenen sechs räumlich getrennt gebaut. Hinzu kommen eine neue Schmutzschleuse und deutlich mehr Spinde. Der gesamte Anbau soll ein eigenständiges Dach erhalten, sodass kostenaufwändige Um- und Anschlussarbeiten an das Bestandsgebäude entfallen. Zudem wird auf den Einbau von Tageslichtschächten für die Umkleiden im Altbau verzichtet, der in der teureren Variante noch enthalten ist. Insgesamt würde bei dieser Variante stärker in das jetzige Haus eingegriffen, auch um Duschen und Dächer zusammenzulegen, wodurch die Kosten auf rund 680.000 Euro stiegen.

Zwei Bauabschnitte sind geplant

Läuft alles wie von der Verwaltung geplant, dann wird das Betriebshofgebäude auf seiner langen Nordostseite Richtung Park der Sinne in zwei Bauabschnitten erweitert: im Frühjahr 2022 wären zunächst die zusätzlichen Umkleiden und Waschplätze dran, ein Jahr später dann der Sozialraum mit zusätzlichen Sitzmöglichkeiten und einem etwa zwölf Quadratmeter großen separaten Besprechungsraum. Schlägt der zwei Bauabschnitt für den Sozialbereich baulich mit rund 200.000 Euro zu Buche, veranschlagt die Stadt für den ersten Bauabschnitt mit Umkleide- und Sanitärräume rund 325.000 Euro. Hinzuzurechnen ist in beiden Bereichen noch die Ausstattung von etwa 34.000 Euro, wobei etwa 9000 Euro auf den Sozialraum entfallen.

Der städtische Betriebshof ist seit 2014 am Standort Karlsruher Straße. Quelle: Astrid Köhler

Bereits 2020 hatte die Stadt erste Berechnungen vorgelegt, die auch im Haushalt abgebildet wurden. Die konkretere Planung und Überprüfung der Kosten habe aber ergeben, dass die vorhandenen Mittel nicht ausreichend sind, sagte Stadtsprecher Wegener. Deshalb müsse die Politik nun über die Mehrauszahlung in Höhe von 143.000 Euro für die Erweiterung des Betriebshofes entscheiden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Entscheidung über die überplanmäßige Ausgabe soll am Donnerstag, 30. September, unmittelbar nach der Sitzung des Verwaltungsausschuss, der Rat der Stadt Laatzen fallen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Forum der Albert-Einstein-Schule, Wülferoder Straße 46.

Von Astrid Köhler