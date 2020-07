Aufmerksamen Zeugen in Alt-Laatzen ist es zu verdanken, dass die Polizei einen an der Hildesheimer Straße randalierenden Mann auf frischer Tat ertappen und stoppen konnte. Der Betrunkene hatte in der Nacht zu Freitag zwei Autos sowie Hauseingänge beschädigt. Schaden: mehrere Tausend Euro.