Laatzen-Mitte

So urban Laatzen-Mitte auch anmutet – die Natur ist im dicht besiedelten Stadtteil keineswegs außen vor. In der Nähe des Stückenfeldteiches beispielsweise ist derzeit ein Fuchs unterwegs. Riad Saadi hat das Tier in der Nacht zu Dienstag im Eingangsbereich zu seinem Keller mit einer Wildtierkamera aufgenommen.

„Wir hatten in den vergangenen Wochen festgestellt, dass irgendetwas nachts ständig in unserem Garten und vor der Kellertür herumläuft.“ Zudem hatten der 32-Jährige und seine Frau Johanna Hinterlassenschaften eines Tieres im Garten entdeckt. „Ich wollte wissen, was uns da ständig in den Garten und in den Kellereingang kackt“, sagt Saadi. Um dem nächtlichen Treiben auf die Spur zu kommen, kaufte sich der Laatzener eine Wildtierkamera und befestigte sie am Griff der Kellertür.

„Ich bin fast aus den Latschen gekippt.“

„Ich habe die Kamera am Montagabend aufgehängt“, berichtet der 32-Jährige. „Als ich mir am nächsten Tag die Aufnahmen angeschaut habe, bin ich fast aus den Latschen gekippt.“ Auf dem Video ist ganz deutlich ein Fuchs zu sehen, der neugierig vor der Kellertür herumschleicht. Laut Zeitstempel des Videos war das Tier um 2.37 Uhr im Garten der Saadis unterwegs. Die Kamera zeichnete ein drei Minuten langes Video auf. Der Fuchs verließ den Kellerbereich allerdings bereits nach etwa 15 Sekunden wieder. Er lief die Treppe hinauf und zurück in den Garten. Wie lange er sich dort noch aufhielt, ist nicht bekannt.

Im Garten von Riad und Johanna Saadi und ihrer zehn Wochen alten Tochter Lilly an der Stückenfeldstraße ist nachts ein Fuchs unterwegs. Quelle: Daniel Junker

In dem Reihenhaus an der Stückenfeldstraße wohnt die Familie erst seit einigen Monaten. „Wir sind Anfang Februar hierher gezogen“, sagt Johanna Saadi. Das Haus habe früher ihren Großeltern gehört. „Meine Oma ist vor zwei Jahren verstorben“, sagt die 32-Jährige. Danach habe die Familie das Haus umfangreich saniert. Dass ein Fuchs sie mitten im Wohngebiet besuchen würde, hätten die Saadis nicht für möglich gehalten.

„Man macht sich Gedanken.“

„Man macht sich schon Gedanken, wenn so ein Tier mitten im Wohngebiet unterwegs ist“, sagt Saadi – zumal erst vor zehn Wochen Töchterchen Lilly auf die Welt kam. „Ich habe gedacht: Die Terrassentür mache ich erst mal nicht mehr auf.“ Zwar wissen die Saadis, dass Füchse nachtaktive Tiere sind, dennoch stellten sich einige Fragen: „Übertragen die Tiere Krankheiten, oder sind sie sonst auf irgendeine Art und Weise gefährlich?“

Viel Nahrung in Wohngebieten

Tatsächlich sind Füchse mittlerweile in vielen Städten zu finden. „Sie haben sich an Menschen gewöhnt und passen sich an ihre Umgebung an“, sagt Laatzens Jagdpächter Siegfried-Karl Guder. In Wohngebieten sei ausreichend Nahrung vorhanden – von Kleintieren bis zum Inhalt von Müllsäcken. Auch die zunehmende Hühnerhaltung in Wohngebieten locke Füchse und Marder an. „Das Nahrungsangebot ist groß, natürliche Feinde gibt es nicht.“ Anders als in der freien Natur dürften Füchse in Wohngebieten nicht bejagt werden.

Für den Menschen seien die Tiere nicht gefährlich. „In der Regel verdrückt sich der Fuchs, wenn er Menschen in seiner Nähe bemerkt.“ Auch für Kinder gehe von den dämmerungs- und nachtaktiven Tieren keine Gefahr aus. Guder rät aber dazu, keine Dinge im Garten aufzubewahren, die Füchsen als Nahrung dienen. Sonst würden die Tiere angelockt und kämen häufig wieder zurück.

Am Griff der Kellertür hat Riad Saadi eine Wildtierkamera installiert. Gleich in der ersten Nacht hat das Gerät einen Fuchs aufgezeichnet. Quelle: Daniel Junker

Auch über Tollwut brauche man sich keine Gedanken zu machen. „Deutschland ist tollwutfrei“, sagt Guder. Problematisch seien eher Staupe- oder Räudeinfektionen, die von Füchsen übertragen werden können. Staupe kann bei ungenügendem Impfschutz insbesondere für Hunde, Wölfe, Waschbären und andere Fuchse tödlich enden. Die Räude gilt als sehr ansteckend, die Milbenerkrankung tritt vereinzelt auch auf den Menschen über.

Die Gefahr eines Befalls mit dem Fuchsbandwurm sieht Guder in Wohngebieten kaum. „Eine Übertragung im heimischen Garten ist mir nicht bekannt. Man kann sich eher damit infizieren, wenn man in Waldgebieten ungewaschene Himbeeren oder Walderdbeeren isst.“

Der Fuchs ist längst nicht der erste in einem Laatzener Wohngebiet: Erst im November vergangenen Jahres hatte ein Tier drei Kaninchen mitten im Rethener Wohngebiet getötet. Im Dezember 2017 hatten Feuerwehrleute einen Fuchs in einem Privatgarten in Grasdorf eingefangen. „In Alt-Laatzen, Grasdorf und Laatzen-Mitte sind Füchse mittlerweile nichts Ungewöhnliches mehr“, sagt Guder. Kurios: Im Berliner Stadtteil Zehlendorf hatte ein Fuchs im vergangenen Jahr mehr als 100 Schuhe gestohlen.

Von Daniel Junker