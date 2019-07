Laatzen-Mitte

Vor einem Dreivierteljahr hat die Awo Region Hannover ihr Personal und Inventar aus dem Café Marie abgezogen und Laatzen verlassen (zum Bericht). Ein Nachfolgebetrieb für das Café im Stadthaus ist gleichwohl noch immer nicht in Sicht. Auf die zu Jahresbeginn veröffentlichte Ausschreibung für den Cafébetrieb hat sich bis zum Frühjahr niemand beworben.

„Das Interessenbekundungsverfahren ist ergebnislos ausgegangen“, sagte Stadtrat Stefan Zeilinger. Zwar habe es „zwei oder drei“ Anfragen und auch einen Besichtigungstermin der Räume gegeben, Bewerbungen von potenziellen Pächtern und Betreiber seien aber nicht eingegangen. Die Stadt überlege daher, unter welchen Bedingungen wieder ein Cafébetrieb am Marktplatz möglich sei. „Aktuell sind wir in der Markterkundungsphase“, so Zeilinger. Nach den Sommerferien solle diese möglichst abgeschlossen und den Gremien eine veränderter Ausschreibungstext zur Beratung vorgelegt werden, so der Stadtrat: „Wir wollen das Ganze attraktiver machen, müssen aber im Bereich des Möglichen bleiben.“

Betreiber soll nicht kommerziell arbeiten

Klar ist, dass der Betreiber weiterhin keine kommerziellen sondern allgemeine Interessen verfolgen und abdecken soll – und, dass er sich vom herkömmlichen gastronomischen Angebot unterscheidet. Eine Fast-Food-Kette, ein Burger- oder anderes herkömmliches Restaurant werde es mit Sicherheit nicht geben, so der Stadtrat. Als sicher gilt auch, dass weiterhin kein Pachtzins erhoben wird, dafür aber die Betriebskosten umgelegt werden.

Genau wegen dieser Unstimmigkeiten über die Nebenkosten war es 2018 zum Streit zwischen der Stadt Laatzen und dem bisherigen Cafébetreiber, der Awo Region Hannover, gekommen. Nach Darstellung der Awo hatte die Stadt niemals eine Rechnung erstellt und das Geld für die Nebenkosten erst Jahre nach der Café-Eröffnung im Jahr 2013 eingefordert – in einer Höhe, die für die Arbeiterwohlfahrt wirtschaftlich nicht tragbar sei. Der 2016 neu gewählte Rat wiederum pochte auf die aus seiner Sicht ausstehenden Zahlungen. In nicht-öffentlicher Sitzung stimmte der Rat vor einem Jahr mit knapper Mehrheit gegen den Vorschlag der Verwaltung, der Awo die Nebenkosten zu erlassen.

Leerstand wird noch Monate anhalten

Der neue Ausschreibungstext, der weiterhin die Regelung zu den Nebenkosten enthält, muss von den politischen Gremien beraten und beschlossen werden. Angesichts der zu berücksichtigen Termine und Fristen werden noch weitere Monate ins Land gehen und der Leerstand andauern. Vorausgesetzt es findet sich in der ausstehenden zweiten Runde ein Betreiber für das Stadthauscafé wird es noch mindestens bis Jahresende dauern, bis der Laden wieder eröffnet werden könnte.

Was die Stadt plant, wenn sich erneut niemand meldet, dazu will sich der Stadtrat noch nicht weiter äußern. Nur so viel: „Völlig ausgeschlossen ist es nicht, dass die Stadt das Café auch selbst betreibt“, so Zeilinger: „Unser Ziel es aber, einen professionellen Betreiber zu finden.“

