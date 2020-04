Laatzen-Mitte

Der Marktteich ist seit einem Jahr zugeschüttet und an seiner Stelle die Grünfläche Weidengrund neu entstanden. Doch deren Vergangenheit schimmerte zuletzt immer wieder durch in Form von größeren und kleineren Tümpeln. Erfolglose Versuche, die sich nach Regenfällen stetig neu bildenden Pfützen in der Senke endgültig zu beseitigen, hatte es bereits mehrere geben. Jetzt hat die Stadt Konsequenzen gezogen und einen Abfluss installiert.

Trockengelegt: Ein Bodenablauf sorgt ab sofort dafür, dass sich im Weidengrund künftig kein neuer Marktteich mehr bildet. Quelle: Ralph Schunk

Der Bodenablauf sei an die Regenwasserkanalisation angeschlossen und das Gelände im betroffenen Bereich durch Bodenauftrag neu modelliert worden, erklärte Stadtsprecher Matthias Brinkmann auf Anfrage. „Wir gehen davon aus, dass sich die Situation durch diese Maßnahmen nachhaltig verbessern wird.“

Nach einem der Starkregenfälle im August bildet sich eine große Pfütze in der Mitte der neuen Grünanlage auf dem zugeschütteten Marktteich. Quelle: privat

Zu den neuerlichen Kosten für die endgültige Trockenlegung des einstigen Marktteiches kann die Stadt aktuell keine exakten Angaben machen. Die Schlussrechnung stehe noch aus, doch werde mit Kosten in Höhe von circa 4000 Euro gerechnet.

Von Ralf Schunk