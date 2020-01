Alt-Laatzen

Wie gefährlich das Abschießen von Raketen in der Nähe von Wohngebäuden ist, zeigt der Brand in der Silvesternacht in Alt-Laatzen. Auf einem Balkon des Hochhauses an der Alten Rathausstraße war ein Feuer ausgebrochen – mutmaßlich, weil sich eine Rakete dorthin verirrte. Der Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung, sodass niemand verletzt wurde.

Über den Stand der Brandermittlungen gibt es auch am Donnerstag noch keine neuen Erkenntnisse. Nach Angaben der Polizeidirektion Hannover sind die Ermittler derzeit wegen der zahlreichen Brände in der Region in der Silvesternacht stark gefordert. Erste Ergebnisse könne man frühestens am Freitag präsentieren. Nach Feuerwehrangaben ist die Wohnung bis auf weiteres unbewohnbar – wegen der Brandschäden, vor allem aber wegen des Rußes.

Feuerwehr warnt vor Brandlasten auf Balkonen

Die Laatzener Feuerwehr bekräftigt unterdessen ihren Aufruf, brennbare Gegenstände zumindest vor dem Jahreswechsel von Balkonen zu entfernen. Insbesondere komme es dabei darauf an, all das vom Balkon zu verbannen, das leicht in Brand gerät, erläutert Stadtbrandmeister Sebastian Osterwald. „Wichtig ist vor allem, dass leicht entzündliche Dinge wie Pappen und Hausmüll von Balkonen verschwinden.“ Das gelte auch für Kunststoffdecken, die zur Abdeckung und manchmal zur Einlagerung der Möbel auf dem Balkon verwendet werden. „Wenn da eine Rakete drauffliegt und es zu brennen anfängt, brennt bald das Mobiliar.“

Dass die wenigsten auch die Balkonmöbel ins Innere nehmen, ist den Einsatzkräften bewusst. Holztische und -stühle fingen tatsächlich nicht ohne weiteres Feuer, das gelte auch für Holzbeplankungen. „Die Energie, die man braucht, um massives Holz in Brand zu setzen, ist relativ hoch“, sagt Osterwald. Die Gefahr gehe in der Regel von Pappen und Plastik, von Kunststoffmöblen und -polstern, aber auch von zu Mülleimern umfunktionierten Blumenkübeln aus.

Bessere Verglasung kann schützen

Ein weiterer Aspekt sei auch die Verglasung der angrenzenden Räume: Neue Fenster mit Dreifachverglasung hielten einem Feuer länger stand als die Einfach- und Zweifachverglasungen älterer Gebäude. Osterwald rät insbesondere dazu, auf jeden Fall beim Zünden von Raketen Abstand zu Gebäuden zu halten.

In den vergangenen Jahren war Laatzen von größeren Einsätzen in der Silvesternacht weitgehend verschont geblieben. Die letzten größeren Feuer liegen elf Jahre zurück: Bei der Jahreswende 2008/2009 rückte die Feuerwehr zu zwei Wohnungsbränden an die Otto-Hahn-Straße in Laatzen-Mitte und am Marktplatz aus. In beiden Fällen wurden Silvesterraketen auf Balkonen als Ursache vermutet.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf