Rethen

Nach dem Feuer am Restaurant Erbenholz in Rethen am Montagabend hat sich die Polizei jetzt zur Brandursache geäußert. Nach Angaben eines Behördensprechers gehen die Ermittler von fahrlässiger Brandstiftung aus. „Vermutlich ist das Feuer aus Unachtsamkeit entstanden“, sagte der Sprecher. Die Ermittler gingen davon aus, dass Aschereste Laub in Brand gesetzt hätten und sich die Flammen dann auf den im Außenbereich gelagerten Fettbehälter ausgebreitet hätten. Nähere Angaben zu den Ascheresten machte die Polizei nicht, die Ermittlungen dauerten an.

Am Montagabend hatte sich ein 80-Liter-Behälter mit Frittierfett entzündet und durch den dabei entstandenen Rauch erheblichen Schaden an der Rückseite des Gebäudes und in einem Küchenraum angerichtet. Nach Polizeiangaben sei auch ein Fensterelement des Restaurants an der Peiner Straße beschädigt worden. Der Löschschaum habe zudem einen Raum unterhalb der Kellertreppe in Mitleidenschaft gezogen.

Der Schaden wird inzwischen deutlich höher geschätzt als noch am Montagabend, als die Feuerwehr eine vorsichtige Schätzung von 15.000 Euro abgegeben hatte. Die Brandermittler der Polizei gehen von einer Schadenssumme in Höhe von etwa 60.000 Euro aus.

Von Johannes Dorndorf