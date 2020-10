Grasdorf

Ein Hauskonzert der besonderen Art erwartet Klassikfreunde am Sonnabend, 10. Oktober, in Grasdorf. Der ehemalige Solobratschist der Mailänder Scala, Ulrich von Wrochem, spielt von 16 Uhr an in einem Privathaus mit Terrasse an der Sudewiesenstraße 12 Viola-Werke von Johann Sebastian Bach, Max Rega und Alessandro Rolla. Außerdem präsentiert er eigene Kompositionen. Noch gibt es freie Plätze.

Der gebürtige Sachse von Wrochem studierte einst in Berlin und Detmold und war Solobratisch unter anderem bei der Berliner Oper, beim Bayerischen Rundfunk sowie von 1976 bis 1986 an einem Opernhaus mit Weltruf: der Mailänder Scala. Seit einigen Jahren ist er freiberuflich tätig und gibt Meisterkurse, darunter in Europa, Südamerika, China und dem Iran. Von Wrochem lebt teils in Laatzen, teils in Frankleben ( Sachsen-Anhalt).

Wohnzimmer wird zur Konzertbühne

„Es ist wichtig, das kulturelle Angebot in Laatzen zu unterstützen“, sagt der Musiker, der mit seinem Konzert ein wenig Farbe in den grauen Pandemie-Alltag bringen will. Als Bühne dient ihm das Wohnzimmer seiner Lebensgefährtin Gertrud Schmidt, die auch als Veranstalterin auftritt. „Sie stellt Desinfektionsspray bereit, legt Listen aus und achtet darauf, dass sich alle an die Corona-Regeln halten“, sagt von Wrochem. Im Haus selbst finden maximal 25 Personen Platz. Diese sitzen auf Abstand und müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie sich im Haus bewegen.

Weitere Besucher könnten auf der Terrasse oder im Garten der Musik lauschen, sagt von Wrochem. Die Tür werde die gesamte Zeit über – etwa eine Stunde lang – geöffnet bleiben, damit frische Luft im Raum zirkulieren kann.

Besucher müssen sich anmelden

Besucher des Hauskonzerts müssen sich vorab anmelden unter Telefon (0511) 827306. Bis Freitagmittag waren noch etwa 15 Plätze frei. Die Veranstaltung ist kostenlos, um Spenden wird gebeten.

Von Janna Silinger