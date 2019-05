Laatzen Laatzen - Braucht Laatzen wieder Streetworker? Mit der Einrichtung neuer Jugendplätze in Laatzen-Mitte wollen Laatzens Ratspolitiker Vandalismus und Ruhestörungen an anderen Orten vorbeugen: Auch die Opposition stimmte den rot-rot-grünen Initiative zu. Diskutiert wird nun aber die Frage, ob auch Streetworker benötigt werden.

Fünf Jugendplätze gibt es derzeit in Laatzen, einer befindet sich an der Leinerandstraße in Alt-Laatzen. Quelle: Foto: