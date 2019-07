Rethen

Die Braunschweiger Straße in Rethen wird von Montag, 22. Juli, an für vier Tage als Sackgasse ausgewiesen. Grund: Auf Höhe der Hausnummer 7 und des Familienzentrums wird ein Schmutzwasseranschluss saniert und die Durchfahrt ist dann nicht mehr möglich. Eine Umleitung ist ausgeschildert von der Lehrter und Hildesheimer Straße aus. Die Vollsperrung betrifft auch den Üstra-Linienbus. Die Fahrt des Linienbusses 346 beginnt und endet von Montag bis Donnerstag bereits an der Wendeschleife der Stadtbahnlinie 2 in Rethen Nord. Sieben Haltestellen entfallen ersatzlos: die am Bahnhof, Steinweg, Friedhof, Clara-Schumann-Straße, Gubiner Straße, Zum Holzffeld und Lehrter Straße entfallen ersatzlos. Am 26. Juli, sollen die Arbeiten abgeschlossen und die Vollsperrung aufgehoben sein.

Von Astrid Köhler