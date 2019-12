Laatzen-Mitte

Vor der Post in Laatzen-Mitte hat am Sonnabendnachmittag einer der beiden Briefkästen gebrannt. Die Ortsfeuerwehr wurde gegen 17 Uhr alarmiert. Noch bevor sie eintraf, hatte der Sicherheitsdienst des benachbarten Leine-Centers den Brand mit einem Feuerlöscher gelöscht. Das teilte Stadtfeuerwehrsprecher Gerald Senft mit.

Die Feuerwehr wird zur Postfiliale am Leine-Center gerufen. Quelle: Feuerwehr (Gerald Senft)

Feuerwehr und Polizei untersuchten den Metallbehälter. „Da er nicht mehr warm beziehungsweise heiß war und die Rauchentwicklung aufgehört hatte, rückten die Helfer gegen 17.30 Uhr wieder ein“, erläuterte Senft. Der Briefkasten an der Robert-Koch-Straße gehört der Deutschen Post, die über den Brand informiert worden sei. Über ein mögliches Motiv ist noch nichts bekannt. Unklar ist auch, wie viele Briefe zum Zeitpunkt des Feuers eingeworfen waren.

Briefkasten an Post in Laatzen brennt

Die Filiale hatte seit Sonnabendmittag geschlossen. Der Briefkasten davor wird sonnabends um 12.30 Uhr geleert und dann wieder am Sonntag um 8 Uhr.

Alarm im Pflegeheim:Bereits am Mittag waren die Ehrenamtlichen der Ortsfeuerwehr im Einsatz. Gegen 13.20 Uhr hatte im Pflegeheim Victors Residenz an der Mergenthaler Straße die Brandmeldeanlage ausgelöst. „Vor Ort gab es schnell Entwarnung: Angebranntes Essen hatte den Melder aktiviert“, teilte Senft mit. Wenige Minuten später befanden sich die Fahrzeuge schon wieder auf dem Rückweg zum Feuerwehrhaus am Sankt-Florian-Weg.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Laatzen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Andreas Zimmer