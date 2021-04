Rethen

Die Straße Zum Holzfeld ist ein wichtige Verkehrsverbindung zwischen Rethens Wohngebieten und Laatzen-Mitte. Autofahrer, Fußgänger, Radler und andere nutzen diese reichlich. Busse der Linie 346 jedoch müssen einen weiten Bogen darum machen. Grund: die Brücke über die Bruchriede. Das Bauwerk ist mit einer derartigen Erhebung gebaut, dass die von der Üstra eingesetzten Gelenkfahrzeuge in der Mitte aufsetzen würden. Um das Wohngebiet besser an den öffentlichen Nahverkehr anzuschließen, will die Stadt das Hindernis beseitigen und die sogenannte „Rialto“-Brücke künftig für Busse nutzbar machen. Entsprechendes Geld steht dafür im Haushalt bereit.

Das Straßenprofil der Brücke nicht so einfach anzupassen, wie beispielsweise an den Aufpflasterungen der Robert-Koch-Straße, teilte die Stadt auf Nachfrage mit. Reichte es dort etwas Asphalt aufzuschütten, um die Umleitungsstrecke im Zuge des Marktstraßenumbaus für Busse befahrbar zu machen, ist die Sache in Rethen deutlich aufwendiger. Schätzungen zufolge summieren sich die Kosten auf 350.000 Euro. Geld, das die Stadt Laatzen voraussichtlich vollständig aus eigener Tasche zahlen muss.

Brückenumbau kostet geschätzt 350.000 Euro

Der politische Wille für die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, die Teil des 2019 beschlossenen Verkehrsentwicklungsplans der Stadt Laatzen ist, ist da. Der Rat hat das Geld für den Umbau der Brücke im März über die Veränderungsliste in den neuen Haushalt eingestellt. Bei vorherigen Beratungen hatte die CDU noch dafür plädiert, der Verwaltung nur einen Prüfauftrag zu erteilen. Die von der SPD geführte Ratsmehrheit entschied jedoch, die 350.000 Euro in dem bereits mit 1,2 Millionen Euro veranschlagten Topf für Straßensanierungen zusätzlich einzustellen.

Erklärtes Ziel ist es, den öffentlichen Nahverkehr in Laatzen attraktiver zu gestalten und mehr Menschen zum Umstieg auf das Klima schonendere Verkehrsmittel zu bewegen. „Eine Anbindung des Holzfeldes würde die Nutzerzahl der Linie 346 erheblich steigern“, hieß es in dem Antrag der Ratsgruppe SPD-Grüne-Linke-Faull-Scheibe. 

Üstra hat strenge Anforderungen

Bisher können einfache Busse die Brücke problemlos überfahren, doch die Üstra berücksichtigt sie erst dann in ihren Liniennetzplanungen, wenn diese auch von Gelenkbussen genutzt werden kann. Darauf hatte jüngst Stadtrat Axel Grüning hingewiesen: „Die Üstra besteht auf die strengen Anforderungen, damit sie bei Fahrzeugausfällen flexibel reagieren kann.“

Nadelöhr Braunschweiger Straße: Die Busse der Linie 346 fahren über diese Verbindung ins Rethener Wohngebiet hinein - und auch wieder heraus. Quelle: Janna Silinger

Bisher ist das große Wohngebiet im Nordosten Rethens nur über die Buslinie 346 und das Nadelöhr Braunschweiger Straße angeschlossen. Busse fahren dort vom Bahnhof kommend die Haltestelle Steinweg an und nach Stopps an fünf Haltestelle wie dem Friedhof, der Gubiner Straße und Lehrter Straße auf demselben Wege auch wieder heraus.

Fährt eines Tages auch 390er Bus durchs Wohngebiet?

Sollte die Brücke eines Tages von allen Bussen befahren werden können, sind Veränderungen über die Buslinie 346 hinaus wahrscheinlich. Die Stadt habe sich in Abstimmung mit der Üstra bereits Gedanken über die künftige Linienführung des 390er Busses gemacht, teilte der städtische Teamleiter Jörg Schmidt jüngst im Verkehrsausschuss mit. Derzeit endet die Verbindung von Sehnde über Ingeln-Oesselse nach Gleidingen noch an der Wendeschleife am Orpheusweg. Weil an deren Stelle aber bis 2023 Gleidingens erster Hochbahnsteigs gebaut wird, ist eine neue Wendemöglichkeit erforderlich. Wurde bisher vornehmlich über eine Verlängerung bis zum Rethener Bahnhof gesprochen, rückt nun auch das Wohngebiet am Holzfeld in den Bereich des Möglichen. „Wenn die Brücke eh umgebaut wird, sollte sie auch nutzbar für andere Linien sein“, so Schmidt.

Auch der Laatzener Jugendbeirat hatte sich für den Brückenumbau ausgesprochen – zugleich aber appelliert, die Wege für Radfahrer und Fußgänger sicher zu gestalten. Wann die Arbeiten beginnen, ist noch völlig offen.

Von Astrid Köhler