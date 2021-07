Grasdorf

Das Brunnenfest in Grasdorf fällt coronabedingt auch in diesem September aus. Das haben die Mitglieder der Interessengemeinschaft Grasdorf/Laatzen-Mitte am Montag bei ihrer Versammlung beschlossen. „Nach intensiver Diskussion folgten die Mitglieder dem Vorschlag des Vorstands zu einer Absage des beliebten Fests“, berichtet Sprecher Thomas Weber.

Zwar sei der Vorstand nach wie vor hoch motiviert, das eigentlich für den 18. September geplante Fest zu organisieren. „Der durch die Corona-Verordnung gesteckte Rahmen ist aber derzeit zu eng“, heißt es. Zudem lasse die aktuelle Entwicklung der Pandemie wenig Hoffnung, dass eine Durchführung im September möglich sein werde.

Das Brunnenfest wird seit 1988 veranstaltet und in normalen Jahren von Tausenden Gästen besucht. Bis zur Corona-Pandemie fiel es nur einmal aus: 2001 nach den Anschlägen vom 11. September in den USA. Bei der bisher letzten Feier im Jahr 2019 engagierten sich 20 Vereine und Institutionen und es wurde bis nach Mitternacht rund um die Kirchstraße gefeiert.

Die Interessengemeinschaft hofft, die 32. Auflage des Brunnenfestes nächstes Jahr, nach dann zweijähriger Pause wieder im regulären Rahmen organisieren zu können.

Von Daniel Junker