Die Stiftung Grasdorf an der Leine will den Brunnenplatz im alten Grasdorfer Ortskern aufwerten. Unter anderem sollen die Bänke aufgearbeitet, die Mauer gereinigt und die Pflanzscheibe einer Linde erneuert werden. Die Stiftung kooperiert mit der Stadt Laatzen, die wiederum zwei Beete instandsetzen will.