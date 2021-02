Rethen

Der Treffpunkt in des Kinder- und Jugendbüros „Buchte“ in Rethen ist von Montag, 15. Februar, an wieder für Besucher ab sechs Jahre unter Corona-Bedingungen geöffnet. An drei Tagen in der Woche – montags, donnerstags und freitags – können diese in der Zeit von 10 bis 18 Uhr im Altbau der Grundschule an der Thiestraße vorbeikommen. Sie erhalten dort einen ruhigen Lernort, Unterstützung beim Homeschooling oder Gelegenheit zum Spielen und ein offenes Ohr. Wer sein Tablet oder Laptop mitbringt und einen Internetzugang benötigt, erhält auch einen WLAN-Zugang.

Hier gibt es weitere Informationen: Im Kinder- und Jugendbüro unter der Nummer (0511) 8205 5204 oder per Mail an kinderundjugendbuero@laatzen.de.

Nutzer müssen sich anmelden

Wer die Buchte als Kind oder Jugendlicher nutzen will, muss die geltenden Hygienevorschriften einhalten und sich vorher anmelden. Das Kinder- und Jugendbüro verweist auf das sogenannten Buddy-Prinzip. „Das bedeutet, Kinder und Jugendliche können sich alleine oder mit einer Freundin oder einem Freund für einen bestimmten Zeitraum anmelden“, erklärt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Die für den Zutritt und die Nutzung der Einrichtung nötige VIP-Card gibt es, wenn die von einem oder einer Sorgeberechtigten ausgefüllte Einverständniserklärung vorliegt. Das Formular gibt es in allen Kinder- und Jugendeinrichtungen und online.

Auch Familien können Zeitfenster buchen und die Räume der Buchte nutzen. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 01522-1861752 oder per Email an buchte@laatzen.de.

Von Astrid Köhler