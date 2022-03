Laatzen-Mitte

Die neue Theatergruppe Bühnentikk (Bühnentheater im Kunstkreis) hat am Wochenende erfolgreich ihren Einstand gefeiert. Gleich viermal präsentierten sich die Laiendarsteller im Forum der Albert-Einstein-Schule dem Publikum. Auf die Premiere am Freitagabend und zwei Vorstellungen am Sonnabend folgte eine weitere am Sonntagmittag. Ihr Debüt absolvierte die Gruppe mit Bravour, wie zahlreiche Lacher und Schenkelklopfer im Publikum belegen.

Bühne in zwei Hälften geteilt

Um möglichst allen Darstellern eine größere Präsenz zu ermöglichen, hatte Regisseurin Stephanie Zebbedies vier Kurzstücke ausgewählt. Zum Auftakt präsentierte das Ensemble das Stück „Golden Girls“, das auf zwei Zeitebenen spielt. Dafür war die Bühne in zwei Hälften geteilt. Auf der linken Seite spielten Heike Scheunert, Sylvia Hattert und Stephanie Zebbedies die Freundinnen Gerda, Bärbel und Hilde, die am Grab von Gerdas Ehemann Gisbert aufeinandertreffen.

Während der amüsant geführten Konversation der drei Frauen stellt sich heraus, dass auch Bärbel und Hilde das Bett mit Gisbert geteilt hatten. Auf der rechten Seite der Bühne agierte wiederum Rüdiger Rinkewitz als junger Gisbert, der die junge Gerda – gespielt von Leonie Warnecke – in seinem Auto verführt. Bevor Gerdas Vater (Horst-Dieter Fritz) seine Tochter im Auto erkennt, gibt er Gisbert sogar noch Tipps für die besten Parkplätze für das Schäferstündchen.

Auch die weiteren Stücke kamen beim Publikum gut an. Mit „Auch Omas brauchen Liebe“, „Die falsche Witwe“ und „Der Urlaub“ hatte Zebbedies Stücke ausgewählt, in denen jeweils die gleichen Protagonisten agieren. Gespielt wurden sie aber von verschiedenen Laiendarstellern, was den Figuren jeweils eine andere Note verlieh und damit die aufeinanderfolgenden Stücke auf eine neue Weise interessant machte. Zudem musste die Gruppe ihr selbst gebautes Bühnenbild nur dezent verändern, was die Umbauten der seitlich offenen Bühne im Schulforum vereinfachte.

Zwei Rollen werden kurzfristig umbesetzt

Selbst zwei Coronafälle im Ensemble konnten die Gruppe nicht zurückwerfen: „Ein Ehepaar ist in der vergangenen Woche erkrankt und kann nicht mitspielen“, sagte Zebbedies zum Auftakt der Aufführungen. Für Niko und Christiane Bärsch waren deshalb kurzfristig Rüdiger Rinkewitz und Zebbedies selbst in die Bresche gesprungen. Dass beide sicherheitshalber das Textbuch in der Hand behielten, tat der charmanten Darbietung keinen Abbruch. „Wir hätten sonst nur die Möglichkeit gehabt, die Aufführungen ausfallen zu lassen“, sagt Zebbedies. Das kam für die Gruppe aufgrund der eh schon schwierigen Vorbereitung allerdings nicht infrage.

Zur Galerie Die Laienschauspieler des neuen Schauspielensembles Bühnentikk haben ihre erste öffentlichen Aufführungen im Forum der Laatzener Albert-Einstein-Schule (AES) am Wochenende mit Bravour gemeistert.

Schließlich hatte sich das Ensemble erst im Januar 2020 unter dem Dach des Laatzener Kunstkreises zusammengefunden. „Kurz darauf sind wir gleich mit vollem Karacho gegen die Corona-Wand gefahren“, sagte Zebbedies. Dennoch habe die Gruppe, die sich nach einem Aufruf der Akteurin der ehemaligen Doppeldorfbühnen Ingeln-Oesselse neu in Rethen zusammengefunden hatte, weiterhin zusammengehalten und geprobt – manchmal sogar in privaten Gärten. „Alle waren heiß aufs Theaterspielen, obwohl manche noch keine Bühnenerfahrung hatten“, sagte Zebbedies. „Und heute stehen wir tatsächlich hier, ich kann es selbst kaum glauben.“

Von Daniel Junker