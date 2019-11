In Laatzen-Rethen ist in Höhe der B443 schon wieder ein Auto in die Gleise der Stadtbahn geraten. Ein Kran musste den Wagen von den Schienen holen. Erst am Tag zuvor hatte die Feuerwehr dort einem Autofahrer helfen müssen. In Laatzen-Mitte löschte die Feuerwehr einen brennenden Altpapiercontainer.