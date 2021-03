Laatzen-Mitte

Die Probleme bei der Terminvergabe im Laatzener Bürgerbüro reißen nicht ab. Die Stadt hatte unlängst beklagt, viele Angemeldete würden ihren Termin verfallen lassen ohne abzusagen. Jetzt stellt sich heraus: Dies liegt auch daran, dass die Telefon-Hotline dauernd belegt ist.

Die Laatzenerin Irmtraut Triene etwa hatte im Dezember einen Termin für Februar vereinbart, um ihren längst abgelaufenen Personalausweis zu verlängern. Dann kamen jedoch gesundheitliche Probleme dazwischen, sodass die 73-Jährige telefonisch absagen wollte. Ohne Erfolg: „Ich habe vier Tage vorher mehrfach am Tag versucht, den Termin abzusagen“, berichtet die Laatzenerin. „Aber es ist mir leider nicht gelungen.“ Nach sechs bis sieben Versuchen täglich habe sie entnervt aufgegeben. Da sie kein Internet habe, habe sie auch keine E-Mail schicken können.

Laatzenerin dringt mit Terminabsage nicht durch

Als sie nun in der Zeitung las, dass die Stadt sich über nicht abgesagte Termine beklagt, reichte es der Seniorin. „So sieht es so aus, als ob die blöden Bürger schuld wären, dass etwas nicht stimmt“, sagt Triene. „Aber die Nummer ist einfach nicht erreichbar. Deshalb ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass viele ihre Termine verstreichen lassen ohne abzusagen.“ Sie wundere sich vor allem darüber, dass es keine telefonische Warteschleife gibt: Anrufer werden stattdessen mit dem Satz vertröstet: „Bitte rufen Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal an.“

Auf Nachfrage heißt es im Rathaus, das Bürgerbüro habe seine Termin-Hotline am 7. März verstärkt. „Zuletzt sind zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Aufgabe abgestellt worden, zeitweise sogar bis zu vier“, erläutert Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Gelöst scheint das Problem gleichwohl nicht – mehrere Testanrufe dieser Zeitung endeten auch diese Woche in der Bandansage.

Noch immer keine Warteschleife

Auf die Frage, warum die Stadt ein Dreivierteljahr nach Auftreten der Probleme noch immer keine Warteschleife eingerichtet hat, drückt sich der Stadtsprecher unbestimmt aus. Dahinter stünden „technische und organisatorische Probleme, die nun gemeinsam mit einem externen Dienstleister angegangen werden“, sagt Brinkmann. Welche Gründe dies genau sind, ist nicht zu erfahren. Eine Rolle spiele aber der Dienstleister. Dass die telefonische Terminvergabe nicht nur für einzelne Bürger wichtig ist, ist durchaus bekannt: Rund 60 Prozent der Termine würden auf diese Weise vergeben.

Die ersten massiven Beschwerden wurden bereits im Juli 2020 bekannt. Die Stadt hatte daraufhin auf ihrer Internetseite ein Online-Formular für die Terminvergabe eingerichtet, statt nur per Telefon und E-Mail erreichbar zu sein. Künftig soll dies noch komfortabler gehen: Nach dem Vorbild von Städten wie Hannover und Langenhagen plant die Verwaltung einen Terminkalender, in dem Bürger freie Zeitfenster einsehen und einen bestimmten Termin auswählen können.

Eigentlich sollte das System bereits Ende 2020 in Betrieb gehen, auch dies verzögerte sich jedoch: Zwar sei es 2020 beauftragt worden, sagt Brinkmann. „Aber beim Hersteller der Software gibt es offenbar einen Auftragsstau, da sehr viele Kommunen diese Software bestellt haben.“ Die Einrichtung des Programms und die Schulung seien nun für April 2021 terminiert.

Stadt will Schnellschalter einrichten

Für kurze Anliegen will die Stadt zudem in Kürze einen neuen Schnellschalter einrichten. Wer nur Ausweise oder Pässe abholen will, kann dies dann dort tun. Die Verwaltung hofft, die Termine im Bürgerbüro so zu entzerren. Umsetzen wollen man dies nächste Woche.

Durchschnittlich müssen Laatzens Bürger derzeit vier Wochen auf einen Termin warten, heißt es im Rathaus. Das ist zwar deutlich mehr als vor der Corona-Krise, im benachbarten Hannover sind es derzeit jedoch zwei Monate. Irmtraut Triene hat sich bereits daran gemacht, einen neuen Termin zu erfragen. „Ich versuche jetzt aber auch schon wieder seit zwei Tagen, einen Termin zu bekommen.“

Wer einen Termin absagen möchte, wendet sich am besten per E-Mail an die Adresse buergerbuero@laatzen.de. Telefonisch ist dies unter (0511) 8205-5555 möglich – falls man durchkommt.

Von Johannes Dorndorf