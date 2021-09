Alt-Laatzen

Seit Juni rollt der Radverkehr über die neue Veloroute auf der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen. Die Stadt Laatzen will nun wissen, wie die Bürger über die Veloroute denken, und hat am Montag mit einer Onlinebefragung begonnen. Bis zum 10. Oktober können Interessierte auf der städtischen Internetseite www.laatzen.de den Fragebogen aufrufen und ausfüllen.

„Noch handelt es sich um ein Stadtexperiment, bei dem in einer einjährigen Erprobungsphase getestet wird, ob und wie sich die separate Fahrradspur in den Verkehr der Hildesheimer Straße einfügt“, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Die Befragung sei ein Teil dieser Auswertung, sie werde wissenschaftlich begleitet. Zum Projekt zählen auch eine Verkehrszählung und eine Auswertung, welche Radwege bevorzugt genutzt werden und inwieweit Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer durch die Nutzung der Route gefährdet werden.

Die Veloroute 8 erstreckt sich über den gesamten Alt-Laatzener Abschnitt der Hildesheimer Straße. Seit Kurzem ist auch die Fortsetzung auf hannoverschem Gebiet bis zur Wiehbergstraße fertiggestellt. Die Route führt auf einer Streckenlänge von insgesamt sieben Kilometern von dort weiter zum Maschsee und zur hannoverschen Innenstadt.

Von Johannes Dorndorf