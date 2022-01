Was macht die Stadt gegen wilden Müll? Wie lassen sich mehr Solarflächen schaffen? Und wie steht die Kommune zu den jüngsten Vorfällen mit Jugendlichen am Leine-Center? Beim digitalen Jahresempfang sprach Bürgermeister Kai Eggert am Sonntag mit vielen Laatzenern und Laatzenerinnen über aktuelle Themen.