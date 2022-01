Laatzen

Der städtische Neujahrsempfang wird wegen der Pandemie erneut ins Netz verlegt: Bürgermeister Kai Eggert lädt alle Laatzener für Sonntag, 16. Januar, zum virtuellen Empfang per Videokonferenz ein. Die Gäste kommen dabei über die Plattform Zoom zusammen und können dort in kleinen Gruppen mit dem Verwaltungschef ins Gespräch kommen.

„Dieser Neujahrsempfang – der erste, zu dem ich als Bürgermeister einladen darf – ist wie so vieles durch die Pandemie bestimmt“, sagt Eggert. Er wolle die Gäste dennoch persönlich willkommen heißen. Interessierte habe jeweils eine halbe Stunde lang die Möglichkeit, sich mit ihm zu Themen rund um die Stadt auszutauschen. Die erste Gesprächsrunde beginnt um 11 Uhr, alle weiteren folgen im Halbstundentakt.

Wer teilnehmen möchte, meldet sich bis zum 12. Januar per E-Mail an vorstandssekretariat@laatzen.de an. Angemeldete Gäste erhalten am 14. Januar ebenfalls per E-Mail die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting und eine Uhrzeit für ihren Kleingruppentermin zugesandt.

Von Johannes Dorndorf