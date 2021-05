Laatzen

Bereits zum siebten Mal beteiligt sich Laatzen an der Aktion Stadtradeln des Klimabündnisses. Vom 6. bis 26. Juni sind alle Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, möglichst viele Wege klimaneutral mit dem Rad zurückzulegen. Jeder Kilometer zählt, egal, ob in der Freizeit oder auf dem Weg zur Arbeit. Die besten Radler erhalten am Ende der Kampagne Preise und Urkunden. Damit die zurückgelegten Strecken erfasst werden, können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab sofort auf der Internetseite www.stadtradeln.de anmelden. Wer bereits in den vergangenen Jahren mitgeradelt ist, kann mit seinen Daten seinen Account wieder reaktivieren. Nach dem Anmelden kann man sich einer offenen Gruppe oder einem Team zuordnen.

Schon 14 Teams am Start

„Schon jetzt sind 14 Teams in Laatzen angemeldet“, freut sich Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Leider seien wegen der Corona-Pandemie gemeinsame Fahrradtouren sowie Auftaktveranstaltungen nicht möglich. „Doch unter den pandemiebedingten Einschränkungen greifen schon jetzt viele Laatzenerinnen und Laatzener auf das Fahrrad zurück, um sicher und schnell zur Arbeit oder zum Einkaufen zu kommen.“

„Lassen Sie uns gemeinsam mit dem Fahrrad neue Perspektiven unserer Stadt erkunden und nebenbei einen starken Beitrag für den Klimaschutz leisten“, heißt es in einem Aufruf von Bürgermeister Jürgen Köhne. Ein besonderer Anreiz sei eine Fahrradtour über die neue Veloroute 8, die von der Kreuzung Hildesheimer Straße/Erich-Panitz-Straße bis nach Hannover führt. Außerdem hat die Stadtverwaltung eine rund 35 Kilometer lange Fahrradtour durch alle Laatzener Ortsteile und die Natur erstellt. Eine Übersichtskarte und die GPX-Datei für Handy-Apps und den Fahrradcomputer gibt es im Internet auf www.laatzen.de/de/stadtradeln.html.

Kampagne besteht seit 13 Jahren

Die Kampagne richtet das Klimabündnis bereits seit 13 Jahren bundesweit aus. Dabei treten in ganz Deutschland auch zahlreiche Politikerinnen und Politiker für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Laatzen ist seit 2015 regelmäßig bei der dreiwöchigen Aktion dabei. Seitdem haben sie die Teilnehmerzahl sowie die Zahl der gefahrenen Kilometer regelmäßig gesteigert. Waren es 2015 insgesamt 19.947 Kilometer, ist die Zahl im vergangenen Jahr auf 114.287 Kilometer gestiegen. Damit ist Laatzen im Jahr 2020 auf den dritten Platz der Regionskommunen gekommen.

Von Stephanie Zerm